TVP wystartowała z nowym kanałem. Będziecie chcieli to zobaczyć!

Od 1 czerwca w serwisie TVP VOD działa nowa stacja „TVP Muzyka i Koncerty”, skierowana do miłośników polskiej sceny muzycznej.

TVP uruchomiła nowy kanał muzyczny

W ramówce znalazły się archiwalne koncerty, festiwalowe występy, recitale największych gwiazd oraz materiały dokumentalne poświęcone artystom, którzy zapisali się w historii polskiej rozrywki.

„TVP Muzyka i Koncerty” to już szósty bezpłatny kanał FAST w portfolio Telewizji Polskiej. Nadawca konsekwentnie rozwija ofertę tego typu stacji, odpowiadając na rosnące zainteresowanie widzów treściami dostępnymi online.

Nowy kanał ma przypominać najważniejsze momenty z muzycznej historii Telewizji Polskiej. Widzowie znajdą tam zarówno legendarne koncerty z Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, jak i recitale, teledyski czy dokumenty poświęcone największym gwiazdom polskiej estrady.

Muzyka w telewizji przez całą dobę. Opole na początek

Przez pierwsze tygodnie funkcjonowania stacji ramówkę zdominują koncerty związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu. To właśnie występy z różnych edycji jednej z najważniejszych imprez muzycznych w kraju będą stanowiły główną część programu.

W kolejnych miesiącach oferta zostanie rozszerzona o inne produkcje muzyczne z archiwów Telewizji Polskiej. Na ekranie pojawią się między innymi występy takich artystów jak Maryla Rodowicz, Alicja Majewska, Halina Frąckowiak, Edyta Geppert, Czesław Niemen, Zbigniew Wodecki, Krzysztof Krawczyk czy Andrzej Zaucha. Nie zabraknie również koncertów legendarnych polskich zespołów oraz materiałów, które przez lata były trudno dostępne dla widzów.

Kanał będzie nadawany 24 godziny na dobę, łącząc premiery z powtórkami. Stacja otrzymała własną strukturę programową oraz elektroniczny przewodnik po programie.

Poranki wypełnią koncerty z lat 60. i 70., później pojawią się bloki poświęcone największym gwiazdom estrady, a w ciągu dnia dominować będą występy rockowe, disco oraz koncerty z lat 80., 90. i XXI wieku. Wieczorami widzowie zobaczą najbardziej pamiętne koncerty opolskie, natomiast nocą emitowane będą powtórki wybranych występów z całego dnia.

Jak odbierać kanał, gdzie słuchać polskiej muzyki?

W przyszłości Telewizja Polska planuje także wprowadzenie osobnych ramówek dla dni powszednich i weekendów. Jak podaje Telewizja Polska, zainteresowanie kanałami FAST systematycznie rośnie. W porównaniu z poprzednim rokiem oglądalność kanału „TVP Kryminały” zwiększyła się o 36 proc., „Barw szczęścia” o 12 proc., „Klanu” o 9 proc., a „Na dobre i na złe” o 8 proc.

Nowa stacja jest dostępna bezpłatnie w serwisie TVP VOD, aplikacji mobilnej na urządzenia z systemami iOS oraz Android, a także na wspieranych telewizorach Smart TV.

