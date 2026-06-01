Fani mają na co czekać. HBO pokazało zwiastun 3. sezonu kultowej sagi

HBO udostępniło oficjalny zwiastun trzeciego sezonu serialu „Ród smoka”, a premiera nowych odcinków zbliża się wielkimi krokami. Kontynuacja jednej z najgłośniejszych produkcji fantasy ostatnich lat zadebiutuje jeszcze w czerwcu.

Kiedy premiera 3. sezonu „Rodu smoka”?

Pierwszy odcinek trzeciego sezonu „Rodu smoka” trafi do serwisu HBO Max już 22 czerwca. Kolejne epizody będą udostępniane co tydzień, w każdy poniedziałek, zarówno na platformie streamingowej, jak i na antenie HBO. Finał sezonu zaplanowano na 10 sierpnia.

O czym opowiada „Ród smoka”?

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina „Ogień i krew” i przedstawia wydarzenia rozgrywające się około 200 lat przed historią pokazaną w „Grze o tron”. Produkcja skupia się na dziejach rodu Targaryenów, jednej z najpotężniejszych dynastii Westeros.

Gwiazdorska obsada wraca do Westeros

W obsadzie trzeciego sezonu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain oraz Barry Sloane.

Kto odpowiada za serial?

Współtwórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym serialu pozostaje Ryan Condal. W gronie producentów wykonawczych znajduje się również George R.R. Martin, autor książkowego pierwowzoru. Nad produkcją czuwają także Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock oraz Philippa Goslett.

Nowy zwiastun zapowiada kolejną odsłonę walki o władzę w Westeros, gdzie polityczne intrygi, rodzinne konflikty i smoki ponownie odegrają kluczową rolę. Trudno o bardziej sprawdzony przepis na sukces. W końcu niewiele rzeczy przyciąga widzów równie skutecznie, jak królewskie ambicje i latające gady zdolne zamienić całe armie w popiół.

