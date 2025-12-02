Historyczna zmiana w TVN. Widzowie będą zachwyceni

Poranne pasmo „Dzień dobry TVN”, które od lat znikało z ramówki na czas wakacji, w przyszłym roku ma być emitowane codziennie przez wszystkie miesiące bez wyjątku. Czy to już pewne?

„Dzień dobry TVN” przez cały rok

Dotychczas wakacyjna luka była tradycją: od końca czerwca do połowy sierpnia w dni powszednie śniadaniówka znikała z anteny, ustępując miejsca weekendowemu formatowi „Dzień dobry wakacje”. Widzowie TVP2 mieli w tym czasie przewagę, bo konkurencyjne „Pytanie na śniadanie” ukazywało się bez przerw, również latem.

Teraz to wszystko ma się zmienić. Redakcja programu usłyszała tę decyzję już oficjalnie — informują Wirtualnemedia.pl, a telewizja potwierdziła ją w rozmowie z redakcją portalu.

Decyzja zapadła. DDTVN „niezmiennie numerem jeden”

Jak ustalił serwis, w minioną niedzielę kierownictwo poinformowało redakcję „DDTVN”, że program od przyszłego roku będzie produkowany bez żadnej przerwy. Zgromadzeni pracownicy usłyszeli, że redakcja zostanie rozszerzona, aby udźwignąć całoroczny tryb pracy.

TVN potwierdził te ustalenia również oficjalnie. „Program »Dzień Dobry TVN« jest niezmiennie numerem jeden wśród programów porannych i utrzymuje świetne wyniki oglądalności, a od nadchodzącego roku będzie emitowany nieprzerwanie — przez wszystkie miesiące, bez żadnych przerw” — przekazało biuro prasowe stacji.

Na razie nie ogłoszono decyzji w sprawie zwiększenia liczby gospodarzy programu, lecz akurat w tej sytuacji taki scenariusz jest bardzo realny. W tym roku testowano już nowe twarze, w tym Izę Krzan, Małgorzatę Tomaszewską i Jana Pirowskiego. Krzan i Tomaszewska pełnią obecnie funkcję reporterek. Obecny skład prowadzących to cztery duety: Marcin Prokop i Dorota Wellman, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Maciej Dowbor i Sandra Hajduk-Popińska oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński.

