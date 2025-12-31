Sylwester z Dwójką 2025 pod Spodkiem. Te gwiazdy wystąpią w Katowicach

Tegoroczny Sylwester z Dwójką odbędzie się pod słynnym Spodkiem i – jak zapowiada Telewizja Polska – będzie muzycznym wydarzeniem o wyjątkowej skali. Na jednej scenie spotkają się ikony polskiej estrady, gwiazdy młodego pokolenia oraz artyści światowego formatu. Transmisja rozpocznie się w środę, 31 grudnia, o godz. 19:50 na antenie TVP2 oraz w TVP VOD.

Sylwester z Dwójką 2025. Gwiazdy polskiej sceny i światowe legendy

Telewizja Polska po raz kolejny zaprasza widzów na największą ogólnopolską imprezę sylwestrową. Organizatorzy zapowiadają widowisko z rozmachem, pełne energii, efektownej scenografii i nowoczesnych wizualizacji, które mają podkreślić rangę wydarzenia. Sylwestrową noc będzie można przeżyć zarówno na miejscu w Katowicach, jak i przed telewizorami w całej Polsce.

Na scenie pod Spodkiem pojawi się międzypokoleniowy line-up, łączący artystów od lat obecnych na estradzie z wykonawcami, którzy dziś wyznaczają muzyczne trendy. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Kaeyra, Ich Troje, Maryla Rodowicz, DODA, Justyna Steczkowska, Kayah, Piersi, Zespół Śląsk, Piotr Kupicha i Feel, Oskar Cyms, Roxie, Viki Gabor, CLEO, Kuba Badach, Margaret, Michał Szpak, Dawid Kwiatkowski, Malik Montana, Blanka, Carla Fernandes, Wiktoria Kida, Mandaryna, Modelki, Andrzej Piaseczny, Long & Junior oraz zespół Kombii.

Międzynarodowy wymiar wydarzenia podkreślą goście specjalni. Na sylwestrowej scenie w Katowicach wystąpi brytyjski muzyk Sting, Francesco Napoli, a także duet Al Bano i Romina Power, których przeboje od dekad cieszą się ogromną popularnością. Tegoroczną imprezę poprowadzi pięciu gospodarzy. Wśród nich znajdzie się Marta Surnik, znana widzom z „Pytania na śniadanie”, a także Michał Wiśniewski i Piotr Kupicha, którzy pojawią się podwójnie — jako prowadzący oraz wykonawcy koncertu. Skład konferansjerów uzupełnią dziennikarze radiowi: Ola Budka z Radia 357 oraz Mateusz Opyrchał z RMF FM. Dla większości będzie to pierwszy występ w roli gospodarzy sylwestrowej imprezy TVP2; jedynie Piotr Kupicha ma już to doświadczenie, ponieważ prowadził wydarzenie także w ubiegłym roku.

Gdzie i kiedy oglądać Sylwestra z Dwójką?

Połączenie tak różnorodnych artystów ma zagwarantować noc pełną emocji i muzycznych kontrastów. Widzowie usłyszą zarówno utwory, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki, jak i najgorętsze hity 2025 roku. Telewizja Polska podkreśla, że Sylwester z Dwójką to otwarta, radosna impreza, w której symbolicznie spotykają się różne pokolenia artystów i widzów.

Sylwester z Dwójką 2025 rozpocznie się w środę, 31 grudnia, o godz. 19:50 pod katowickim Spodkiem. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na antenie TVP2 oraz w serwisie TVP VOD. To właśnie tam miliony widzów w całej Polsce będą mogły wspólnie powitać Nowy Rok w muzycznej oprawie największych gwiazd.

Czytaj też:

Edyta Górniak rozbiła bank. Tyle zarobi na sylwestrze PolsatuCzytaj też:

Ich hit zna każdy. To zagraniczna gwiazda sylwestra TV Republika