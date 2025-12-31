Wystrzałowy Sylwester TV Republika. Te gwiazdy wystąpią w Chełmie

Chełm po raz drugi stanie się areną ogólnopolskiej imprezy sylwestrowej organizowanej przez Telewizję Republika. Tegoroczna edycja odbędzie się jednak w nowym miejscu i w zmienionej scenerii. Tym razem na Placu Niepodległości na Osiedlu Dyrekcja. Jak podkreślano, pomnik Jana Pawła II nie będzie już tłem sylwestrowej zabawy, ponieważ radni nie wyrazili na to zgody.

„Wystrzałowy Sylwester na Lubelszczyźnie”

Tegoroczna impreza nosi nazwę „Wystrzałowy Sylwester na Lubelszczyźnie”. Wydarzenie jest współorganizowane przez Telewizję Republikę oraz samorządy miasta Chełm i województwa. Stacja zapowiada większą scenę i jeszcze bardziej rozbudowaną oprawę niż rok wcześniej, a całość ma przyciągnąć zarówno mieszkańców regionu, jak i widzów z całej Polski.

Oficjalna transmisja rozpocznie się 31 grudnia o godz. 20:00 i potrwa do godz. 1:00 w nocy. Koncert będzie pokazywany na żywo na antenie TV Republika, a poprowadzą go znane twarze Telewizji Republika. Wśród gospodarzy wydarzenia znaleźli się Anna Popek, Rafał Patyra, Adrian Borecki oraz Natalia Rzeźniczak. Do prowadzących dołączą także Karol Gnat i Ilona Januszewska.

W oficjalnej zapowiedzi wydarzenia czytamy: „Zapraszamy na najbardziej roztańczonego sylwestra w Chełmie! Telewizja Republika zaprasza na wyjątkową sylwestrową noc pełną muzyki, tańca i dobrej energii. Razem z Państwem przywitamy Nowy Rok w rytmie największych przebojów i w niepowtarzalnej atmosferze”.

Sylwester z TV Republika. Mieszanka disco, disco polo i dance

Program sylwestrowej nocy w Chełmie oparto na muzyce dance, disco polo oraz popowych i poprockowych przebojach. Na scenie pojawią się znane zespoły i wykonawcy, wśród nich Weekend, Milano, Defis, Bayer Full, Playboys, M.I.G., Afterparty, Power Play, Classic, Nowator oraz Ines. Zapowiedziano również występ zespołu Kombi Łosowski.

Organizatorzy postawili także na zagraniczne gwiazdy, szczególnie te, które święciły triumfy na parkietach w latach 90. W Chełmie wystąpią Fun Factory, znani z przeboju „I Wanna Be with U”, a także No Mercy i Captain Jack. Do grona międzynarodowych wykonawców dołączą Mario Biscuin i Elena. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych zagranicznych formacji będzie również włoska Corona, znana z królującego niegdyś na parkietach hitu „The Rhythm Of The Night”.

