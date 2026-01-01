Dała show na antenie TV Republika. Gwiazda trafiła na SOR

Telewizja Republika organizowała w Chełmie swoją zabawę sylwestrową. Od kilku dni impreza była mocno promowana zarówno na antenie telewizji Tomasza Sakiewicza, jak i w mediach społecznościowych.

Sylwester TV Republika. Gwiazda trafiła na SOR

Uwagę internautów przykuło nagranie opublikowane przez jednego z pracowników. Adrian Borecki udostępnił w mediach społecznościowych materiał wideo, na którym widzimy, jak posłowie zwaśnionych partii – Norbert Pietrykowski z Polski 2050 i Iwona Arent z PiS tańczą w rytm melodii, która zapowiada Wystrzałowego Sylwestra.

Do tańca ruszyli także pracownicy TV Republika. W przygotowanym teledysku promującym imprezę Aleksandra Gołda i Adrian Borecki wspólnie wykonują przebój Krzysztofa Krawczyka „Za tobą pójdę jak na bal”. Popis tanecznych umiejętności dali także Monika Borkowska i Michał Jelonek, do których dołączył Wojciech Mucha. Jak się okazuje, w tym przypadku chwila rozrywki zakończyła się dość nieprzyjemnie.

Monika Borkowska źle stanęła i poczuła dotkliwy ból. Jak się okazało, kontuzja była na tyle poważna, że prezenterka trafiła na SOR. We wpisie w mediach społecznościowych zastanawiała się, czy da radę pojawić się na imprezie w Chełmie. Ostatecznie się udało, mimo złamanego palca.

Sylwester z TV Republika. Kto wystąpił?

Telewizja Tomasza Sakiewicza zorganizowała swoją zabawę sylwestrową już po raz drugi. „Zapraszamy na najbardziej roztańczonego sylwestra w Chełmie! Telewizja Republika zaprasza na wyjątkową sylwestrową noc pełną muzyki, tańca i dobrej energii. Razem z państwem przywitamy Nowy Rok w rytmie największych przebojów i w niepowtarzalnej atmosferze” – zachęcali pracownicy stacji.

Wspomniane przez nich największe przeboje to głównie hity disco polo, dance oraz pop. Na scenie pojawiły się znane zespoły i wykonawcy, wśród nich Weekend, Milano, Defis, Bayer Full, Playboys, M.I.G., Afterparty, Power Play, Classic, Nowator oraz Ines. W Chełmie wystąpili również Fun Factory, znani z przeboju „I Wanna Be with U”, a także No Mercy i Captain Jack.

