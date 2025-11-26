Masz mało czasu wolnego? To 100+ miniseriali idealnych na 1-2 wieczory

Przygotowując to zestawienie, kierowaliśmy się jedną myślą: miniseriale to jedna z najbardziej lubianych form współczesnej telewizji. Krótkie, zamknięte historie — najczęściej od 3 do 10 odcinków — pozwalają twórcom opowiedzieć coś intensywnego i kompletnego, bez przeciągania fabuły na siłę. A widzom dają dokładnie to, czego często brakuje w długich produkcjach: koncentrację na wątku, wyraziste postacie i poczucie, że w ciągu jednego, góra dwóch wieczorów można przeżyć pełną, satysfakcjonującą historię.

To nasza lista 100 miniseriali, które naszym zdaniem naprawdę warto nadrobić — zarówno tych głośnych, jak i kilku mniej oczywistych, które mogły umknąć szerszej uwadze. Nie kierowaliśmy się żadnym algorytmem ani rankingami popularności. To subiektywna lista, oparta na jakości, pomysłowości, dobrym scenariuszu i zwykłej serialowej przyjemności z oglądania. Przy każdym tytule podajemy również informację, gdzie można go aktualnie obejrzeć, bo dobrze wiemy, jak frustrujące bywa szukanie, na której platformie akurat wylądował dany serial. Dostępność może się oczywiście zmieniać, ale traktujcie to jako praktyczną podpowiedź, która ułatwi wam start.

Od thrillerów po dramaty: 100+ najlepszych miniseriali, które polecamy

„W tłumie” (Apple TV+) – 10 odcinków



Thriller psychologiczny rozgrywający się w 1979 r. na Manhattanie. Młody mężczyzna zostaje aresztowany za szokujące przestępstwo, a nietypowa śledcza musi rozwiązać kryjącą się za nim tajemnicę.



„Gypsy” (Netlflix) – 10 odcinków



Terapeutka Jean Holloway nadmiernie angażuje się w życie swoich pacjentów, próbując poznać drugą stronę opowiadanych przez nich historii i kierujące nimi motywy.



„Nawiedzony dom na wzgórzu” (Netflix) – 10 odcinków



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



„Pacyfik” (Max) – 10 odcinków



Prawdziwa historia trzech żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którzy walczą z Japończykami na wyspach Pacyfiku podczas II Wojny Światowej.



„The Offer” (SkyShowtime, Prime Video) – 10 odcinków



Hollywoodzki producent Albert Ruddy pracuje nad realizacją jednego z, jak się potem okaże, najsłynniejszych filmów na świecie – „Ojca Chrzestnego”.



„Sprzątaczka” (Netflix) – 10 odcinków



Inspirację dla serialu stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów „New York Timesa”. Jego główną bohaterką jest Alex – samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„Kompania braci” (Max) – 10 odcinków



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Seven Seconds” (Netflix) – 10 odcinków



W Jersey City zostaje zabity piętnastoletni Afroamerykanin. Gdy policja próbuje zatuszować sprawę, rozpoczyna się poszukiwanie prawdy.



„Nauczycielka” (Disney+) – 10 odcinków



Młoda nauczycielka z teksańskich przedmieść nawiązuje związek ze swoim uczniem, co ma ogromne konsekwencje.



„Fosse/Verdon” (Disney+) – 10 odcinków



Produkcja śledzi pięć dekad wyjątkowej prywatnej i zawodowej współpracy Boba Fosse’a (Sam Rockwell) i Gwen Verdon (Michelle Williams). On jest wizjonerem, twórcą filmowym i jednym z najbardziej wpływowych choreografów i reżyserów teatralnych. Ona największą broadwayowską tancerką. Tylko Bob jest w stanie tworzyć przełomowe musicale, które w pełni eksponują jej talent. Gwen jako jedyna jest w stanie urzeczywistnić wizję Boba. Razem zmieniają oblicze amerykańskiej rozrywki. Cena tego jest jednak bardzo wysoka… Kapitalnie zagrany miniserial opowiadający o życiu niezwykłego amerykańskiego duetu kreatywnego – Boba Fosse'a oraz Gwen Verdon. Para przez pół wieku dominowała w świecie nowojorskiej rozrywki.



„Kolej podziemna” (Prime Video) – 10 odcinków



Serial zdobywcy Oscara, Barry’ego Jenkinsa, oparty na motywach nagrodzonej Pulitzerem powieści Colsona Whiteheada opowiada o walce Cory Randall o wolność na amerykańskim Południu przed wojną secesyjną. Po uciecze z plantacji Cora odkrywa, że Kolej Podziemna to nie metafora, lecz prawdziwa kolej ukryta pod powierzchnią ziemi.



„Maniac” (Netflix) – 10 odcinków



Dwoje nieznajomych bierze udział w niepokojących badaniach klinicznych, które wymykają się spod kontroli.



„WandaVision” (Disney+) – 9 odcinków



Wanda Maximoff i Vision wiodą idealne życie w domu na przedmieściach, jednak z czasem zaczynają podejrzewać, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje.



„Watchmen” (Max) – 9 odcinków



Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy – superbohaterowie – wyjęci są spod prawa.



„Nawiedzony dwór w Bly” (Netflix) – 9 odcinków



Po tragicznej śmierci guwernantki Henry Wingrave zatrudnia młodą amerykańską nianię. Ma się ona zajmować jego bratankiem i bratanicą, którzy stracili swoich rodziców. Dzieci mieszkają w dworze Bly razem z kucharzem Owenem, ogrodniczką Jamie (Amelia Eve) i gosposią, panią Grose. Jednak w rezydencji nic nie jest takim, jakim się zdaje. W tej utrzymanej w gotyckim klimacie i przyprawiającej o dreszcz grozy romantycznej historii dawno pogrzebane tajemnice o miłości i stracie cierpliwie czekają na odkrycie. Dwór Bly to miejsce, w którym umarli wcale nie odeszli.



„Kim jest Anna?” (Netflix) – 9 odcinków



Dziennikarka bada sprawę Anny Delvey, legendy Instagrama, która skradła serca i pieniądze społecznej elity Nowego Jorku.



„Mrs. America” (Disney+) – 9 odcinków



Miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, której przyszło żyć w czasach rozkwitu drugiej fali feminizmu.



„Władcy przestworzy” (Apple TV+) – 9 odcinków



Podczas II Wojny Światowej lotnicy załogi bombowców 8. Armii Powietrznej ryzykują życiem w akcie braterstwa zrodzonym z odwagi, strat i zwycięstw.



„Kalejdoskop” (Netflix) – 8 odcinków



Genialny złodziej i jego ekipa planują wielki skok, który pozwoli im zgarnąć 7 miliardów dolarów. Plany niweczą im jednak chciwość i zdrada.



„Pam i Tommy” (Disney+) – 8 odcinków



Osadzony w pionierskich czasach Internetu serial "Pam & Tommy" opowiada wręcz niewiarygodną, lecz prawdziwą historię o sekstaśmie Pameli Anderson (Lily James) i Tommy'ego Lee (Sebastian Stan). Niezadowolony fachowiec (Seth Rogen) skradł z ich domu kasetę, która z ciekawostki w świecie pirackich VHS-ów zmieniła się w globalną sensację, gdy w 1997 roku trafiła do Internetu. Serial przedstawia jednocześnie historię miłosną i łotrzykowską opowieść ku przestrodze.



„Zostań przy mnie” (Netflix) – 8 odcinków



Dreszcz emocji, trzymająca w napięciu historia i tajemnice minionych zbrodni, które właśnie zaczynają wychodzić na jaw. Serial próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze można znać drugą osobę. Każdy z czterech głównych bohaterów — Megan pracująca matka trójki dzieci, Ray, niegdyś obiecujący fotoreporter, Broome detektyw, który nie jest w stanie zapomnieć o nierozwiązanej sprawie zaginięcia sprzed wielu lat, i Lorraine, dawna przyjaciółka Megan — skrywa przed swoimi najbliższymi mroczne sekrety. Przeszłość powraca, by ich prześladować, grożąc zrujnowaniem życia nie tylko ich samych, ale również bliskich im osób. Jaki będzie ich następny ruch?



„Niewinny” (Netflix) – 8 odcinków



Pewnego wieczoru przed dziewięcioma laty Mateo interweniował w trakcie bójki i przypadkiem zabił człowieka. Teraz jest byłym skazańcem, który niczego już nie bierze za pewnik, ale razem z ciężarną żoną Olivią przymierza się do kupna domu ich marzeń. Wtedy właśnie szokująca i tajemnicza rozmowa telefoniczna ponownie rujnuje mu życie.



„Lekcje chemii” (Apple TV+) – 8 odcinków



Lata 50. XX wieku. Elizabeth Zott marzy o pracy naukowczyni, jednak żyje w społeczeństwie, które twierdzi, że miejsce kobiety jest w domu. Zott przyjmuje ofertę pracy przy telewizyjnym programie kulinarnym i postanawia nauczyć ignorowane gospodynie domowe czegoś znacznie więcej niż samych przepisów.



„Wąż” (Netflix) – 8 odcinków



Udający handlarza klejnotami Charles Sobhraj i jego dziewczyna Marie-Andrée Leclerc podróżowali w latach 1975–1976 przez Tajlandię, Nepal i Indie. W tym czasie popełnili wiele zbrodni na azjatyckim "szlaku hipisów" i stali się głównymi podejrzanymi o morderstwa młodych turystów z Zachodu. Zagmatwaną sieć zbrodni i kłamstw zaczął rozplątywać Herman Knippenberg, początkujący pracownik ambasady Holandii w Bangkoku. Razem z żoną Angelą, policjantami z całego świata i świadkami groźnych manipulacji Sobhraja uruchomił zaskakujący ciąg zdarzeń, dzięki którym Sobhraj został numerem 1 na liście poszukiwanych przez Interpol z nakazem aresztowania obowiązującym na kilku kontynentach.



„Ripley” (Netflix) – 8 odcinków



Oszust podejmuje niezwykłą pracę we Włoszech i dostaje się do świata bogactwa i przywilejów. Jednak aby w nim pozostać, musi utkać misterną sieć kłamstw.



„Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie” (Netflix) – 8 odcinków



Załamana Anna, która obserwuje świat z okna salonu, obiera sobie za cel nowego, przystojnego sąsiada i niewiele później staje się świadkiem makabrycznego morderstwa.



„Safe” (Netflix) – 8 odcinków



Rok po śmierci żony Tom samotnie wychowuje dwie córki na pięknym strzeżonym osiedlu, w otoczeniu przyjaciół. Nawiązuje również znajomość, która może przerodzić się w coś poważniejszego. Jednak kiedy jego starsza córka znika w tajemniczych okolicznościach, Tom odkrywa, że tak naprawdę niewiele wie o najbliższych mu osobach, które skrywają mroczne sekrety — podobnie zresztą jak miejsce, w którym mieszka.



„Małe ogniska” (Prime Video) – 8 odcinków



Wspólne losy idealnie prezentującej się rodziny Richardsonów oraz enigmatycznej matki i córki, które wywracają swoje życie do góry nogami.



„Ciała” (Netflix) – 8 odcinków



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.



„Clickbait” (Netflix) – 8 odcinków



Serial analizuje rolę mediów społecznościowych w morderstwie internetowego oprawcy, przedstawiając wydarzenia z punktu widzenia ośmiu osób zaangażowanych w sprawę.



„Już mnie nie oszukasz” (Netflix) – 8 odcinków



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„W obronie syna” (Apple TV+) – 8 odcinków



Wstrząsający thriller, w którym życie pewnej rodziny zostaje bezpowrotnie zniszczone wraz z oskarżeniem syna o zamordowanie kolegi z klasy.



„The Stranger” (Netflix) – 8 odcinków



Sieć tajemnic sprawia, że przykładny obywatel Adam Price rozpoczyna misję, która ma ujawnić prawdę o jego najbliższych.



„Zagłada domu Usherów” (Netflix) – 8 odcinków



Mroczny serial oparty na twórczości Edgara Allana Poego opowiadający historię bezwzględnego rodzeństwa - Rodericka i Madeline Usherów, którzy przekształcili firmę Fortunato Pharmaceuticals w prawdziwe imperium bogactwa i władzy. Z czasem wychodzą jednak na jaw dawne sekrety, gdy kolejni dziedzice dynastii Usherów zaczynają ginąć z rąk tajemniczej kobiety z ich przeszłości.



„Lekomania” (Disney+) – 8 odcinków



Serial opowiada o tym, jak pewna firma wywołała największą epidemię lekomanii w historii USA i przybliża widzom kulisy walki z opanowującym kraj uzależnieniem od opiatów. Bohaterowie wbrew wszelkim przeciwnościom stoczą zaciekłą, pasjonującą i zwycięską walkę z korporacją, której chciwość doprowadziła kraj do kryzysu, oraz z jej stronnikami.



„Niewiarygodne” (Netflix) – 8 odcinków



Nastoletnia Marie Adler zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



„Długa noc” (Max) – 8 odcinków



Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo.



„Ostre przedmioty” (Max) – 8 odcinków



Miniserial HBO na podstawie bestsellerowej powieści Gillian Flynn. W postać głównej bohaterki wciela się pięciokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams. Dziennikarka Camille Preaker zostaje wysłana do rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości.



„Układanka” (Netflix) – 8 odcinków



Po brutalnym ataku w małym miasteczku, ujawniającym ukryte zagrożenie i mroczne sekrety, młoda kobieta łączy w całość elementy z tajemniczej przeszłości swojej matki.



„Schody” (Max) – 8 odcinków



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„22.11.63” (Prime Video) – 8 odcinków



Główny bohater Jake Epping czuje się wypalony i zagubiony. Jego była żona ułożyła sobie życie, jego uczniowie są zawsze rozkojarzeni, a powieść, którą planował napisać okazuje się fiaskiem. Wtedy właśnie jeden z jego najlepszy przyjaciół, Al Templeton (Chris Cooper), pokazuje mu króliczą norę, sekretny portal czasowy, który prowadzi do 1960 roku. Al prosi Jake'a o udanie się w przeszłość i stworzenie lepszego świata poprzez zapobieżenie zamachowi na życie prezydenta Kennedy'ego. Jake wchodzi do króliczej nory, by rozpocząć swoją misję, ale odkrywa, że zmiana przeszłości jest o wiele bardziej niebezpieczna niż mógłby to sobie wyobrazić.



„The Dropout” (Disney+) – 8 odcinków



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„Towarzysze podróży” (SkyShowtime) – 8 odcinków



W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.



„Devs” (Disney+) – 8 odcinków



Lily Chan (Sonoya Mizuno) jest młodą programistką, która bada działania tajnego działu rozwoju w swojej firmie, będącej jedną z najnowocześniejszych spółek technologicznych z Doliny Krzemowej. Dziewczyna wierzy, że komórka stoi za zniknięciem jej ukochanego chłopaka. Serial dramatyczny z elementami kina science fiction. Główna bohaterka obrazu bada spisek w jednej z najpotężniejszych firm technologicznych z Doliny Krzemowej.



„Giri/Haji: Powinność/Wstyd” (Netflix) – 8 odcinków



Pochodzący z Tokio detektyw wyrusza do Londynu na poszukiwania swojego brata, który wplątał się we współpracę z yakuzą i jest ścigany pod zarzutem morderstwa.



„Witamy w Chippendales” (Disney+) – 8 odcinków



Rozbudowana, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, saga opowiada skandaliczną historię Somena "Steve'a" Banerjee, hinduskiego imigranta, który założył największe na świecie imperium męskiego striptizu – i nie pozwolił, by cokolwiek stanęło mu na drodze.



„Irma Vep” (Max) – 8 odcinków



Amerykańska gwiazda filmowa przyjeżdża do Francji, żeby wcielić się w rolę Irmy Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego "Les Vampires". Aktorka zaczyna za bardzo utożsamiać się ze swoja bohaterką.



„Patria” (Max) – 8 odcinków



Historia opowiedziana z perspektywy dwóch rodzin, które poróżnił brutalny konflikt, a tłem tych wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA.



„Opowieści z pętli” (Prime Video) – 8 odcinków



Losy mieszkańców miasteczka, w którym wybudowana jest Pętla, maszyna która zmienia rzeczywistość.



„Ratched” (Netflix) – 8 odcinków



Młoda pielęgniarka pracująca w zakładzie psychiatrycznym zmienia nastawienie wobec pacjentów.



„Małe wielkie historie” (Disney+) – 8 odcinków



Oparty na bestsellerowej kolekcji autorstwa Cheryl Strayed serial "Małe wielkie historie" opowiada o kobiecie, Clare (Kathryn Hahn), która staje się wielbioną felietonistką piszącą rubrykę z poradami, gdy jej własne życie się rozpada. Kiedy poznajemy Clare, jej małżeństwo z mężem Dannym ledwo zipie, jej córka Rae prawie z nią nie rozmawia, a jej niegdyś obiecująca kariera pisarska nie istnieje. Kiedy więc dawna przyjaciółka z branży pisarskiej proponuje jej przejęcie roli felietonistki poradniczej, kobieta uważa, że jest ostatnią osobą, która mogłaby przyjąć to stanowisko. Lecz po tym, jak niechętnie się zgadza, uświadamia sobie, że może jednak ma zupełnie odpowiednie kwalifikacje. W miarę jak kolejne listy od czytelników zmuszają Clare do przypomnienia sobie najbardziej przełomowych momentów w życiu – śmierci matki, konfliktu z bratem, a nawet okropnego seksu na zapleczu domu pogrzebowego – wydobywa piękno, zmagania i humor z własnego życia, by pokazać nam, że nie jesteśmy nie do uratowania, że to nasze historie mogą nas ostatecznie uratować… a może nawet wyprowadzić nas na prostą.



„Hollywood” (Netflix) – 7 odcinków



Opowieść o grupie ambitnych aktorów i filmowców, którzy tuż po II Wojnie Światowej próbują odnieść sukces w fabryce snów. Nie cofną się przed niczym. Historia każdego z bohaterów uchyla rąbka tajemnicy zza błyszczącej kurtyny złotej ery Hollywood, odsłaniając niesprawiedliwy system i uprzedzenia dotyczące rasy, płci i seksualności, które w dzisiejszych czasach wcale nie straciły na aktualności. Prowokujący, ostry serial ujawnia obowiązujący od wielu dekad w Hollywood układ sił i stawia niewygodne pytanie - jak wyglądałaby branża rozrywkowa, gdyby go obalić?



„Nocna msza” (Netflix) – 7 odcinków



Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.



„Generation kill – Czas wojny” (Max) – 7 odcinków



Ekranizacja dokumentalnej książki Evana Wrighta i opowiada historię specjalnego oddziału marines, który w marcu 2003 roku - na krótko przed inwazją na Irak - działał na terenie wroga przygotowując grunt dla nadciągających wojsk.



„Reniferek” (Netflix) – 7 odcinków



Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny'ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie.



„Mare z Easttown” (Max) – 7 odcinków



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Gambit królowej” (Netflix) – 7 odcinków



Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon, która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.



„Miłość i śmierć” (Max) – 7 odcinków



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Sprostowanie” (Apple TV+) – 7 odcinków



Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret.



„Kim jest Erin Carter?” (Netflix) – 7 odcinków



Spokojne życie pewnej Brytyjki w Barcelonie wymyka się spod kontroli, gdy napad z bronią w ręku w supermarkecie ujawnia jej sekret i brutalną przeszłość.



„Będzie bolało” (Canal+) – 7 odcinków



Adam to lekarz stażysta, który dopiero zaczyna piąć się po szpitalnej herarchii. Jest równocześnie wystarczająco "młody" by pracować w najgorszych godzinach i wystarczająco "stary" by brać na siebie odpowiedzialność za pacjentów.



„Chłopiec pochłania wszechświat” (Netflix) – 7 odcinków



Chłopak dorastający na przedmieściach Brisbane w latach 80. XX wieku mierzy się z okrutnymi przeciwnościami losu i zagrożeniami dla swojej rodziny.



„Pod sztandarem nieba” (Disney+) – 7 odcinków



Detektyw Jeb Pyre, prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley, odkrywa ukryte prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary.



„Na cały głos” (SkyShowtime) – 7 odcinków



Roger Ailes (Russell Crowe) był wieloletnim szefem stacji Fox News. Przez lata doradzał też najbardziej prominentnym politykom Partii Republikańskiej w USA. Produkcja skupia się na ostatniej dekadzie życia Ailesa, kiedy de facto stał się on liderem tej partii. Serial pokazuje kluczowe wydarzenia z jego życia – w tym doświadczenia ze światowymi liderami, które dały początek jego politycznej karierze. Mówi również o oskarżeniach o molestowanie seksualne, które doprowadziły go do upadku.



„Szczera prawda” (Netflix) – 7 odcinków



Światowej sławy komik rozpaczliwie poszukuje drogi ucieczki po nocy spędzonej z bratem w Filadelfii, której konsekwencje wywracają jego życie na nice.



„Od nowa” (Max) – 6 odcinków



Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.



„Co kryją jej oczy” (Netflix) – 6 odcinków



Samotna matka romansuje ze swoim szefem psychiatrą i zaprzyjaźnia się z jego tajemniczą żoną. Jaki będzie finał tej niebezpiecznej gry?



„The Spy” (Netflix) – 6 odcinków



Oparta na faktach historia Eliego Cohena, jednego z najwybitniejszych izraelskich szpiegów, który w latach 60. XX wieku infiltrował rząd Syrii.



„Griselda” (Netflix) – 6 odcinków



Inspirowany prawdziwymi zdarzeniami fabularyzowany serial o Griseldzie Blanco, która po ucieczce z Medellín została "matką chrzestną" narkotykowego imperium Miami.



„Czarny ptak” (Apple TV+) – 6 odcinków



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Zabić ból” (Netflix) – 6 odcinków



Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.



„Dzień zero” (Netflix) – 6 odcinków



Były prezydent USA zostaje wezwany z emerytury, żeby znaleźć źródło koszmarnego w skutkach cyberataku i odkrywa rozległą sieć kłamstw i spisków.



„Eric” (Netflix) – 6 odcinków



Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.



„Anioły w Ameryce” (Max) – 6 odcinków



Losy ludzi, którzy walczą nie tylko ze śmiertelną chorobą, ale i z otaczającą ich rzeczywistością lat 80. w Nowym Jorku. Poszukują oni odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia, istoty śmierci oraz zbawienia.



„Angielka” (Max) – 6 odcinków



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Grace i Grace” (Netflix) – 6 odcinków



Opowieść o Grace Marks, mieszkającej w Górnej Kanadzie młodej ubogiej służącej o irlandzkich korzeniach, którą w 1843 r. oskarżono, wraz ze stajennym Jamesem McDermottem, o brutalne zabójstwo ich wspólnego chlebodawcy Thomasa Kinneara oraz jego gospodyni Nancy Montgomery. Stajennego ostatecznie powieszono, natomiast Grace skazano na dożywocie. Ze względu na jej rzekomy udział w sensacyjnym podwójnym morderstwie osadzona szybko stała się najbardziej tajemniczą i fascynującą kobietą w Kanadzie lat 40. XIX wieku. Po 30 latach spędzonych w więzieniu Grace została ostatecznie uniewinniona. Jej sprawa wzbudziła wielkie kontrowersje i wywołała gorącą debatę na temat tego, czy kobieta rzeczywiście maczała palce w zabójstwie, czy też była nieświadomym pomocnikiem prawdziwego zbrodniarza.



„Ukochane dziecko” (Netflix) – 6 odcinków



Lenie udaje się uciec od mężczyzny, który kontrolował całe jej życie. Gdy tej samej nocy docierają do niej rodzice, na jaw wychodzi prawda o skali horroru, jaki przeżyła.



„To wiem na pewno” (Max) – 6 odcinków



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo. Składający się z sześciu odcinków miniserial to rodzinna saga, która śledzi losy dwóch braci. Produkcja jest epicką opowieścią o zdradzie, poświęceniu i przebaczeniu na tle dziejów Ameryki XX wieku. Scenariusz został oparty na bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb.



„Facet z zasadami” (Netflix) – 6 odcinków



Charlie Croker, potentat na rynku nieruchomości z Atlanty, z dnia na dzień staje w obliczu bankructwa. Próba ratowania imperium przed osobami chcącymi wzbogacić się na jego nieszczęściu prowadzi do konfliktu interesów na styku biznesu i polityki.



„Zupełnie normalna rodzina” (Netflix) – 6 odcinków



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.



„Las” (Netflix) – 6 odcinków



W ardeńskiej wiosce dochodzi do zaginięcia szesnastolatki. Kapitanowi policji i miejscowej funkcjonariuszce, która dobrze zna dziewczynę, pomaga tajemnicza samotniczka.



„Senna” (Netflix) – 6 odcinków



Od dzieciństwa zafascynowany samochodami brazylijski kierowca wyścigowy Ayrton Senna królował na szczycie - do czasu tragedii, która na zawsze zmieniła Formułę 1.



„W głębi lasu” (Netflix) – 6 odcinków



Odnalezione ciało zostaje powiązane ze sprawą siostry warszawskiego prokuratora, która zniknęła 25 lat wcześniej.



„Mała doboszka” (TVP VOD) – 6 odcinków



Palestyński zabójca atakuje prominentnych Izraelczyków. Mossad rekrutuje młodą angielską aktorkę, by zinfiltrować komórkę terrorystyczną zamachowca. Kobieta będzie musiała wykorzystać swoje talenty aktorskie i zmierzyć się z wielkim ryzykiem.



„Świt Ameryki” (Netflix) – 6 odcinków



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



„Szpieg wśród przyjaciół” (Max) – 6 odcinków



Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.



„Dochodzenie” (Max) – 6 odcinków



Kopenhaski wydział zabójstw otrzymuje zadanie rozwikłania zagadki śmierci szwedzkiej dziennikarki.



„Spisek przeciwko Ameryce” (Max) – 6 odcinków



Żydowska rodzina z Newark jest świadkiem politycznego sukcesu Charlesa Lindbergha.



„Sprawa Asunty” (Netflix) – 6 odcinków



Rodzice zgłaszają zaginięcie swojej dwunastoletniej córki Asunty. Śledztwo wkrótce obraca się przeciwko nim.



„Sceny z życia małżeńskiego” (Max) – 5 odcinków



Mira jest pewną siebie kobietą, która robi karierę w spółce technologicznej, ale czuje się niespełniona w małżeństwie. Jonathan to wycofany i wrażliwy profesor filozofii, który za wszelką cenę chce ratować ich związek. Serial pokazuje złożone osobowości Miry i Jonathana - ludzi, którzy mają świadomość, że ich małżeństwo nie legło w gruzach z powodu jednego wydarzenia czy problemu. Jego twórcy stawiają na bezkompromisową szczerość i zapraszają widzów, by przysłuchiwali się prywatnym rozmowom pary, którą targają uczucia wahające się od nienawiści do miłości.



„Czarnobyl” (Max) – 5 odcinków



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Para idealna” (Netflix) – 5 odcinków



Szokująca śmierć i lawina wzajemnych podejrzeń niweczy marzenia Amelii o wymarzonym ślubie i dołączeniu do jednej z najbogatszych rodzin na Nantucket.



„Patrick Melrose” – 5 odcinków



Uzależniony od narkotyków mężczyzna udaje się za ocean po trumnę zmarłego ojca. W Nowym Jorku odżywają traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa w południowej Francji.



„Candy. Śmierć w Teksasie” (Disney+) – 5 odcinków



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Mildred Pierce” (Max) – 5 odcinków



Miasteczko Glendale w Kalifornii, rok 1931. Mildred Pierce, matka dwóch córek, po rozstaniu z mężem jest zmuszona sama utrzymywać rodzinę. Gdy nie udaje jej się znaleźć pracy w charakterze gospodyni domowej, pełna niespożytej energii i obdarzona talentem do gotowania kobieta zatrudnia się w niewielkiej restauracji. Szybko zaczyna nią zarządzać i mimo szalejącego kryzysu - rozwijać interes. Za sukcesami zawodowymi nie idzie jednak szczęście w życiu prywatnym. Mildred szuka prawdziwej miłości, której nie dał jej mąż, i jednocześnie próbuje być dobrą matką. Nie potrafi porozumieć się z Ved, swoją utalentowaną, lecz samolubną córką.



„Bo to grzech” (Max) – 5 odcinków



Rok 1981, początek nowej dekady. Ritchie, Roscoe oraz Colin zaczynają życie od nowa w Londynie. Z początku obcy sobie młodzi geje i ich przyjaciółka Jill szybko stają się sobie bliscy i wspólnie przeżywają liczne wzloty i upadki. Rośnie jednak liczba zakażeń nowym wirusem i wkrótce ich życie zostaje wystawione na próbę, jakiej się nigdy nie spodziewali. W miarę upływu lat, bohaterowie dorastają w cieniu AIDS. Są też zdeterminowani, by żyć i kochać intensywniej niż kiedykolwiek.



„Halston” (Netflix) – 5 odcinków



Roy Halston Frowick stworzył na przełomie lat 70. i 80. modowe imperium, ale musiał walczyć o kontrolę nad swoim najcenniejszym atutem... imieniem Halston.



„Olive Kitteridge” (Max) – 4 odcinki



Miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor i surowe usposobienie. Serial koncentruje się na relacjach głównej bohaterki z otoczeniem, odsłaniając tajemnice i dramaty małej społeczności.



„Jak nas widzą” (Netflix) – 4 odcinki



Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku.



„Unorthodox” (Netflix) – 4 odcinki



Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.



„Światło, którego nie widać” (Netflix) – 4 odcinki



Przełomowy miniserial oparty na powieści nagrodzonej Pulitzerem opowiadający historię niewidomej francuskiej dziewczyny Marie-Laure oraz jej ojca Daniela LeBlanca, którzy uciekają z okupowanego przez Niemców Paryża, zabierając ze sobą legendarny diament, aby nie wpadł w ręce nazistów. W ślad za nimi wyrusza okrutny oficer Gestapo pragnący zdobyć cenny kamień dla siebie. Marie-Laure i Daniel wkrótce znajdują schronienie w miasteczku Saint-Malo, gdzie zatrzymują się u wiodącego samotniczy żywot wujka, który nadaje tajne audycje radiowe dla ruchu oporu. Lecz w tym niegdyś idyllicznym nadmorskim miasteczku dochodzi do nieprawdopodobnego spotkania Marie-Laure z bratnią duszą - Wernerem, genialnym nastolatkiem zwerbowanym przez hitlerowców do wyśledzenia nielegalnych transmisji. Odkrywa on jednak, że łączy go z Marie-Laure sekretna więź oraz wiara w ludzkość i nadzieja.



„Collateral” (Netflix) – 4 odcinki



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Continental: W świecie Johna Wicka” (Prime Video) – 3 odcinki



Continental to sieć hoteli położonych w różnych miejscach na całym świecie, które są neutralnym terytorium dla członków przestępczego podziemia.Czytaj też:

Podobała ci się „Bestia we mnie” na Netflix? To 10 seriali w podobnym klimacieCzytaj też:

Nie tylko „Rozdzielenie” i „Jedyna”. Najlepsze seriale na Apple TV+