Ten serial poruszy do głębi. HBO Max wraca do najgłośniejszej polskiej zbrodni lat 90.

Jej historia poruszyła całą Polskę, a jej śmierć do dziś budzi emocje. HBO Max opublikowało oficjalny zwiastun nowego serialu dokumentalnego „Zabić Miss”, który od 17 grudnia pokaże kulisy kariery i dramatycznego finału życia Agnieszki Kotlarskiej – Miss Polski 1991 i pierwszej Polki wyróżnionej tytułem Miss International.

Kariera, miłość i obsesja. Intymny portret Miss

Dokument „Zabić Miss” to trzyodcinkowa opowieść, która rekonstruuje losy jednej z najpiękniejszych kobiet początku lat dziewięćdziesiątych. Serial przedstawia jej błyskawiczny awans w świecie modelingu, ale też historię uczucia, które w pewnym momencie wymknęło się spod kontroli. Twórcy ukazują, jak platoniczna fascynacja może przerodzić się w obsesję prowadzącą do tragedii.Produkcja przypomina jednocześnie, że stalking – mimo upływu trzech dekad – pozostaje realnym, groźnym problemem.

Reżyser i współscenarzysta Maciej Bieliński podkreśla ogrom materiałów, do których dotarła ekipa filmowa. Jak mówi: „Przejrzeliśmy setki godzin archiwalnych nagrań z lat 90. — zarówno tych osobistych, które Agnieszka i jej mąż rejestrowali domową kamerą VHS, jak i programów telewizyjnych z jej udziałem. Dotarliśmy do policjantów prowadzących śledztwo i zaprezentowaliśmy wyjątkowe zeznania samego sprawcy, a także opinie psychologów i psychiatrów. W Nowym Jorku rozmawialiśmy z ludźmi, którzy pracowali z Agnieszką, gdy zdobywała szczyty międzynarodowego modelingu. Wszystko po to, by z należytym pietyzmem przedstawić widzom tę bardzo przejmującą, wzruszającą, ale pełną tragicznego napięcia historię nadchodzącego fatum”.

To właśnie te archiwalne nagrania, w połączeniu z wypowiedziami specjalistów i ludzi, którzy znali Kotlarską, tworzą pełny, emocjonalny portret bohaterki.

Polski serial true crime o tragicznych losach Agnieszki Kotlarskiej

Serial wyreżyserował Maciej Bieliński, który napisał scenariusz wspólnie z Ewą Wilczyńską. Zdjęcia są dziełem Tomasza Ziółkowskiego, za montaż odpowiada Agnieszka Białek, a za scenografię Katarzyna Małek. Muzykę skomponował Stefan Wesołowski. Producentami serialu są Sylwester Banaszkiewicz i Marcin Kurek z Mediabrigade, a po stronie HBO Max – Magda Szczawińska. Projekt współfinansują Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Premiera trzyodcinkowej produkcji odbędzie się 17 grudnia 2025 roku w HBO Max.

Równolegle na rynku pojawiła się książka „MISS. Zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej”, autorstwa Ewy Wilczyńskiej, współscenarzystki dokumentu. To reportaż, który razem z serialem HBO Max tworzy pogłębioną opowieść o kulisach kariery, realiach świata mody i o obsesji, która zniszczyła życie kobiety będącej symbolem marzeń lat dziewięćdziesiątych.

