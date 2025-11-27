Ten serial poruszy do głębi. HBO Max wraca do najgłośniejszej polskiej zbrodni lat 90.
Udostępnijdodaj Skomentuj
Telewizja

Ten serial poruszy do głębi. HBO Max wraca do najgłośniejszej polskiej zbrodni lat 90.

Dodano: 
Kadr z serialu „Zabić Miss”
Kadr z serialu „Zabić Miss” Źródło: Materiały prasowe / Warner Bros Polska
Zwiastun tego serialu wstrząsa do głębi. HBO Max odsłania kulisy tragedii, którą żyła cała Polska.

Jej historia poruszyła całą Polskę, a jej śmierć do dziś budzi emocje. HBO Max opublikowało oficjalny zwiastun nowego serialu dokumentalnego „Zabić Miss”, który od 17 grudnia pokaże kulisy kariery i dramatycznego finału życia Agnieszki Kotlarskiej – Miss Polski 1991 i pierwszej Polki wyróżnionej tytułem Miss International.

Kariera, miłość i obsesja. Intymny portret Miss

Dokument „Zabić Miss” to trzyodcinkowa opowieść, która rekonstruuje losy jednej z najpiękniejszych kobiet początku lat dziewięćdziesiątych. Serial przedstawia jej błyskawiczny awans w świecie modelingu, ale też historię uczucia, które w pewnym momencie wymknęło się spod kontroli. Twórcy ukazują, jak platoniczna fascynacja może przerodzić się w obsesję prowadzącą do tragedii.Produkcja przypomina jednocześnie, że stalking – mimo upływu trzech dekad – pozostaje realnym, groźnym problemem.

Reżyser i współscenarzysta Maciej Bieliński podkreśla ogrom materiałów, do których dotarła ekipa filmowa. Jak mówi: „Przejrzeliśmy setki godzin archiwalnych nagrań z lat 90. — zarówno tych osobistych, które Agnieszka i jej mąż rejestrowali domową kamerą VHS, jak i programów telewizyjnych z jej udziałem. Dotarliśmy do policjantów prowadzących śledztwo i zaprezentowaliśmy wyjątkowe zeznania samego sprawcy, a także opinie psychologów i psychiatrów. W Nowym Jorku rozmawialiśmy z ludźmi, którzy pracowali z Agnieszką, gdy zdobywała szczyty międzynarodowego modelingu. Wszystko po to, by z należytym pietyzmem przedstawić widzom tę bardzo przejmującą, wzruszającą, ale pełną tragicznego napięcia historię nadchodzącego fatum”.

Agnieszka Kotlarska

To właśnie te archiwalne nagrania, w połączeniu z wypowiedziami specjalistów i ludzi, którzy znali Kotlarską, tworzą pełny, emocjonalny portret bohaterki.

Agnieszka Kotlarska, Miss Polski

Polski serial true crime o tragicznych losach Agnieszki Kotlarskiej

Serial wyreżyserował Maciej Bieliński, który napisał scenariusz wspólnie z Ewą Wilczyńską. Zdjęcia są dziełem Tomasza Ziółkowskiego, za montaż odpowiada Agnieszka Białek, a za scenografię Katarzyna Małek. Muzykę skomponował Stefan Wesołowski. Producentami serialu są Sylwester Banaszkiewicz i Marcin Kurek z Mediabrigade, a po stronie HBO Max – Magda Szczawińska. Projekt współfinansują Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Premiera trzyodcinkowej produkcji odbędzie się 17 grudnia 2025 roku w HBO Max.

Kadr z serialu „Zabić Miss”

Równolegle na rynku pojawiła się książka „MISS. Zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej”, autorstwa Ewy Wilczyńskiej, współscenarzystki dokumentu. To reportaż, który razem z serialem HBO Max tworzy pogłębioną opowieść o kulisach kariery, realiach świata mody i o obsesji, która zniszczyła życie kobiety będącej symbolem marzeń lat dziewięćdziesiątych.

Czytaj też:
Burza wokół popularnego konkursu piękności. Skandal za skandalemCzytaj też:
„Kevin sam w domu” doczeka się kontynuacji? Fani już mają ciarki

Opracował:
Źródło: WPROST.pl