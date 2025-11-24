Burza po półfinale „The Voice”. Widzowie: To jedno wielkie nieporozumienie!

Półfinał „The Voice of Poland” wywoła w sieci prawdziwą burzę. Internauci zarzucają produkcji brak przejrzystości, niesprawiedliwość, a nawet „ustawianie” show.

Półfinał pełen emocji. „Ten program jest ustawiony”

Ostatni odcinek muzycznego formatu TVP dostarczył widzom nie lada wrażeń. Decyzją jurorów i głosujących do finału weszli Łukasz Reks, Mateusz Jagiełło, Żaneta Chełminiak, Jasiek Piwowarczyk oraz Hanna Kuzimowicz. To właśnie ten skład wywołał największe poruszenie wśród fanów programu, którzy nie przebierają w słowach, ostro krytykując werdykt jurorów.

Najwięcej emocji wzbudziło odpadnięcie Dominika, jednego z faworytów publiczności. W komentarzach dominowały zarzuty dotyczące rzekomej nieuczciwości werdyktu. Widzowie nie kryli rozczarowania, a niektórzy wręcz kwestionowali sens dalszego oglądania programu.

„Ale ten program jest ustawiony. Żanetka, która śpiewa jak w »Od przedszkola do Opola« i do tego dziewczynka, która umie tylko wyśpiewywać długie dźwięki. W finale powinien być Dominik i Mateusz. Ale najprawdopodobniej produkcji nie spodobałoby się pięciu facetów. A widzom można wcisnąć wszystko, że tak wyszło z głosowania SMS” — pisała jedna z internautek.

Mocne słowa. Pytania o sens istnienia programu

Inni komentujący byli jeszcze bardziej bezpośredni. „Jestem w ogromnym szoku, że Dominik nie przeszedł do finału. [...] Dzisiejsza decyzja całkowicie podważyła moją wiarę w uczciwość tego programu”, „Jedno wielkie nieporozumienie. Odpada artysta przez wielkie A na rzecz dziewczyny nijakiej i miałkiej... porażka”, „To jest słaby żart”, „Serio? Przechodzi ktoś za plagiat? Za zero pomysłu? Za kopiowanie? A ktoś, kto jest autentyczny i oryginalny odpada” — pisali.

Pojawiły się także komentarze podważające oryginalność jednego z singli: „jej singiel to czysty plagiat utworu Sylwi Grzeszczak a oprócz tego jeszcze jeden zespół w 2010 roku miał identyczny refren”. Nie brakowało również pytań o sens całej formuły programu: „Myślałam, że to jest program najlepszy głos polski. O co tu chodzi. Odpadają świetni wokaliście. Czy naprawdę tak wygląda uczciwy konkurs?”.

Mimo przeważającej krytyki część internautów broniła decyzji jurorów, chwaląc występy finalistów, zwłaszcza Hanny Kuzimowicz. „Hania wymiata. Rozwaliła system. Pięknie śpiewa. Najlepszy singiel. Nie wspomnę o ruchu. Coś pięknego”, „Hania dzisiejszymi występami pokazała, dlaczego Michał Szpak miał taki problem z wyborem w poprzednim etapie. Świetnie zaśpiewała”, „Super, wielkie gratulacje! Była dziś lepsza!” — czytamy.

