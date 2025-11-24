Hołdys apeluje o pomoc. Legendarny muzyk Perfectu walczy o zdrowie

Jeden z najważniejszych perkusistów w historii polskiego rocka zmaga się z chorobą i potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Głos w jego sprawie zabrał Zbigniew Hołdys, który publicznie prosi o wsparcie dla Wojciecha Morawskiego – współzałożyciela Perfectu i legendy krajowej sceny muzycznej.

Perfect: legenda, której twórcy dziś sami potrzebują wsparcia

Utwory Perfectu od dekad pozostają częścią muzycznego DNA Polaków. „Nie płacz Ewka”, „Niepokonani”, „Chcemy być sobą” czy „Autobiografia” są wciąż obecne w największych rozgłośniach i regularnie wracają na playlisty słuchaczy w każdym wieku. Zespół przechodził liczne roszady personalne, ale praktycznie wszyscy jego członkowie zyskali status artystów wyjątkowo cenionych zarówno przez publiczność, jak i branżę.

Jedną z tych osób jest Wojciech Morawski – perkusista, który współtworzył charakterystyczne brzmienie Perfectu jeszcze w czasach, gdy formacja funkcjonowała pod nazwą Perfect Super Show and Disco Band. To jeden z muzyków, którzy w latach 60., 70. i 80. budowali fundamenty polskiego rocka.

Hołdys prosi o pomoc. „Niech dziś ten świat do niego też się uśmiechnie”

W mediach społecznościowych Zbigniew Hołdys zamieścił poruszający apel. Poprosił o pomoc finansową na rehabilitację dla swojego dawnego kolegi z zespołu. – „Wojtek ciężko choruje i potrzebuje stałej rehabilitacji — na to ciułamy kasę. Jeśli możecie — podajcie dalej poniższe apele. Albo napiszcie swoje własne apele! Gdy Wojtek się zjawiał na scenie czy na próbie albo w studiu — świat stawał się radośniejszy. Niech dziś ten świat do niego też się uśmiechnie” – napisał.

Morawski od lat walczy z poważnymi problemami zdrowotnymi. Przez pewien czas przebywał w Domu Pomocy Społecznej w Sulejówku. Obecnie mieszka w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie pozostaje pod stałą opieką specjalistów i Polskiej Fundacji Muzycznej.

Postać, która przeszła do historii polskiego rocka

Morawski to postać o szczególnym znaczeniu dla historii krajowej muzyki. Zaczynał w drugiej połowie lat 60., współpracując m.in. z Grupą X i zespołem Klan – jednymi z najważniejszych formacji pionierskiego rocka w Polsce. Udział w pierwszym składzie Perfectu przyniósł mu rozpoznawalność i umocnił jego miejsce w historii.

W kolejnych dekadach był jednym z najbardziej rozchwytywanych perkusistów w kraju. Współtworzył projekty studyjne i koncertowe, nagrywał z wieloma artystami, a jego talent i charakterystyczna gra stały się znakiem rozpoznawczym epoki. Szczególne miejsce w dorobku muzyka zajmuje supergrupa Morawski Waglewski Nowicki Hołdys, w której połączyły siły jedne z najważniejszych nazwisk rodzimej sceny.

Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Zimny prysznic od Agnieszki. „Najpierw zobaczę”Czytaj też:

Ma prawie 100 lat i wciąż szuka pracy. Zdradził sekret swojej formy