Pikantne wyznania w Polsacie. „Którą część ciała lubisz najbardziej?”

Już 22 listopada o 16:30 na antenie Polsatu widzowie zobaczą rundę pytań, która rozgrzeje atmosferę w studiu „Randki w ciemno” i wprowadzi uczestniczki w stan lekkiego zakłopotania. Wystarczyło jedno zdanie kandydata, by rozmowa nabrała wyjątkowego charakteru.

Mocna runda pytań

W siódmym odcinku programu jeden z uczestników nie owija w bawełnę. Zwracając się do trzech kandydatek, serwuje pytanie, które natychmiast wywołuje mieszankę śmiechu i nerwowego milczenia. „Bardzo lubię kobiece krągłości. A ty – którą część swojego ciała lubisz najbardziej i dlaczego?” – rzuca z uśmiechem, szybko zyskując pełną uwagę pań.

Jako pierwsza głos zabiera kandydatka numer jeden. Z rozbrajającą szczerością wyznaje: „Uwielbiam moje stopy. Chowam je najczęściej w butach, ale uważam, że są piękne”. W studiu na chwilę zapada cisza – reakcja pozostałych uczestników mówi więcej niż słowa. Kandydatka numer dwa, lekko zawstydzona, wybiera inną odpowiedź: „Jeśli mam wybierać… to może biust”.

Najbardziej poetycko wypada kandydatka numer trzy. „Lubię swoje okrągłe, zielone oczy, w których mógłbyś ukoić zmysły i się przejrzeć” – odpowiada. Na reakcję prowadzącego, Piotr Gąsowskiego, nie trzeba czekać. W studio wybrzmiewa spontaniczne „Przez te oczy, zielone…”, co wywołuje powszechną wesołość.

„Randka w ciemno”. Kiedy oglądać odcinek?

Krótki fragment zdradza, że nadchodzący odcinek będzie pełen swobody, flirtu i wyjątkowo szczerych deklaracji. Uczestnicy zaskoczą zarówno siebie, jak i publiczność, a w studiu nie zabraknie śmiechu i lekkiej gry słów.

Czy te wyznania okażą się początkiem czegoś więcej? Widzowie przekonają się już w sobotę, 22 listopada o 16:30, kiedy Polsat wyemituje siódmy odcinek „Randki w ciemno”.

