Piotr Gąsowski w szoku. Tak zachowały się uczestniczki „Randki w ciemno”

Kasia, Karina i Judyta, zamiast zabiegać o względy wybranego uczestnika, postanowiły skierować całą swoją uwagę na… Piotra Gąsowskiego. Flirt, żarty i wyraźna sympatia do prowadzącego sprawiły, że w studiu zrobiło się naprawdę gorąco.

Kandydatki kokietują prowadzącego

Dotychczas w "Randce w ciemno” wystąpili już m.in. youtuber Kuba „Skyrek19”, 23-letni student finansów, pracownik IT i influencer, Zbigniew, 38-letni urzędnik z pasją do tańca, który do programu przyszedł z mamą, czy Piotr, znany fanom z kontrowersyjnego show „Warsaw Shore”.

Odcinek, który zostanie wyemitowany 15 listopada o godz. 16.30, już od pierwszych minut zapowiada się wyjątkowo lekko i zabawnie. Atmosfera flirtu pojawiła się niemal natychmiast po rozpoczęciu rozmowy. Kasia bez wahania wyznała: „Nie mogłam się doczekać ciebie, Piotrze”, czym rozbawiła wszystkich obecnych. Karina i Judyta również nie pozostały w tyle – obie nie ukrywały swojego zainteresowania prowadzącym.

Piotr Gąsowski nie wypadł z roli ani na chwilę. Aktor znany z poczucia humoru i dystansu do siebie skomentował tę nietypową sytuację z rozbrajającą szczerością. Przy okazji nawiązał do idola telewidzów. „To może ja zadzwonię po Ibisza, żeby poprowadził ten program, naprawdę”.

„Randka w ciemno” z przymrużeniem oka

Nadchodzący odcinek ma być pełen luzu, spontaniczności i błyskotliwych ripost. Jak podkreślają twórcy programu, to właśnie poczucie humoru i naturalność uczestników są dziś największą siłą „Randki w ciemno”. W tym wydaniu flirt z prowadzącym okazał się zupełnie nieplanowanym, ale wyjątkowo zabawnym dodatkiem, który – jak można się spodziewać – rozbawi widzów do łez.

„Randka w ciemno” z Piotrem Gąsowskim w roli prowadzącego emitowana jest w soboty na antenie TVP.

