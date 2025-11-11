Co obejrzeć 11 listopada? Film roku dziś w telewizji
Udostępnijdodaj Skomentuj
Telewizja

Co obejrzeć 11 listopada? Film roku dziś w telewizji

Dodano: 
„Kos”
„Kos” Źródło: Łukasz Bąk
11 listopada to dzień, kiedy Polacy świętują, ale też chętnie odpoczywają przy dobrym filmie. Co przygotowały dla nas stacje TV?

Telewizje przygotowały na ten dzień imponujący zestaw tytułów, od wielkich produkcji historycznych, przez kultowe komedie, aż po współczesne dramaty.

Co obejrzeć 11 listopada w telewizji?

Na ekranach pojawią się m.in. „Kos” – nagradzany film o Tadeuszu Kościuszce, klasyka w wydaniu Sienkiewicza, czyli „Ogniem i mieczem”, nieśmiertelna komedia PRL-u „Nie lubię poniedziałków”, czy nowoczesne kino młodych w „Piep*zyć Mickiewicza”.

To świetna okazja, by w Święto Niepodległości zobaczyć, jak polskie kino potrafi opowiadać o narodowych emocjach – z patosem, ale i z dystansem i humorem.

Program TV na 11 listopada. Wybrane pozycje

„Nie lubię poniedziałku”, godz. 11:30, TVN

Zaczynamy klasykiem komedii absurdu Tadeusza Chmielewskiego. Włoski przedsiębiorca Francesco Romanelli (Kazimierz Witkiewicz) trafia do Warszawy, gdzie już na lotnisku zaczyna go prześladować pech. Jego przygody przeplatają się z historiami innych bohaterów – milicjanta z dzieckiem pod pachą, zaopatrzeniowca w pogoni za częściami do kombajnu czy ekspedientki szukającej miłości w biurze matrymonialnym. „Nie lubię poniedziałku” to satyra na realia PRL-u, pełna błyskotliwych dialogów i sytuacyjnego humoru.

„Potop” (część 1), godz. 13:10, TVP Kultura

Epopeja Henryka Sienkiewicza w monumentalnej ekranizacji Jerzego Hoffmana. Daniel Olbrychski w roli Kmicica tworzy jedną z najważniejszych postaci polskiego kina. Historia szlachcica, który musi odkupić winy i udowodnić swoją lojalność wobec ojczyzny, wciąż robi ogromne wrażenie. Film z 1974 roku był nominowany do Oscara i do dziś pozostaje wzorem realizacji historycznej na światowym poziomie.

„Potop Redivivus”, godz. 13:30, Kino Polska

Skrócona, cyfrowo zrekonstruowana wersja klasycznego „Potopu”. „Potop Redivivus” zachowuje najważniejsze wątki oryginału, a dzięki nowej jakości obrazu i dźwięku pozwala odkryć znane sceny na nowo.

„Ogniem i mieczem”, godz. 14:55, Polsat

Michał Żebrowski jako Jan Skrzetuski, Izabella Scorupco w roli pięknej Heleny i Aleksander Domogarow jako porywczy Bohun. Ta ekranizacja Sienkiewicza z 1999 roku to widowisko w najlepszym stylu. Film Jerzego Hoffmana przyciąga rozmachem, emocjami i niezapomnianymi kreacjami aktorskimi. To historia miłości i honoru, ale też opowieść o Polsce rozdartej między lojalnością a buntem.

„Bokser”, godz. 12:50, Warner TV

Poruszający dramat inspirowany życiem Przemysława Salety. Szymon Bobrowski gra sportowca, który w pogoni za sukcesem traci kontakt z rodziną i samym sobą. Dopiero choroba córki nie zmusza go do przewartościowania życia. W rolach partnerujących – Anna Przybylska i Katarzyna Maciąg. Film pokazuje, że prawdziwe zwycięstwo nie zawsze odnosi się na ringu.

„Sami swoi”, godz. 15:05, Polsat Film

Nieśmiertelna komedia Sylwestra Chęcińskiego o zwaśnionych rodach Pawlaków i Kargulów, którzy po wojnie trafiają na Ziemie Odzyskane. Wacław Kowalski i Władysław Hańcza stworzyli duet, który bawi kolejne pokolenia. Zabawna i ciepła opowieść o polskim charakterze, sąsiedzkich sporach i rodzinnych pojednaniach nigdy się nie starzeje.

„Kos”, godz. 20:30, TVP 1

Tegoroczny triumfator festiwalu w Gdyni. „Kos” w reżyserii Pawła Maślony to pełne napięcia kino historyczne, w którym Jacek Braciak wciela się w Tadeusza Kościuszkę. Obok niego Jason Mitchell, Bartosz Bielenia i Robert Więckiewicz. Film łączy patriotyzm z nowoczesną formą i energią, jakiej polskie kino dawno nie miało. To historia o wolności, godności i walce o równość. Idealna na 11 listopada.

„Jak rozpętałem II wojnę światową”, godz. 20:40, Polsat

Marian Kociniak jako niezrównany Franek Dolas – żołnierz, który przypadkowo „rozpętał” wojnę. Klasyczna komedia Tadeusza Chmielewskiego to humor, przygoda i odrobina nostalgii za czasami, gdy polskie kino potrafiło śmiać się z własnej historii.

„Seksmisja”, godz. 20:00, Kino Polska

Najlepsza polska komedia science fiction i jeden z największych sukcesów Juliusza Machulskiego. Jerzy Stuhr i Olgierd Łukaszewicz budzą się w świecie przyszłości, w którym nie ma już mężczyzn. „Seksmisja” to błyskotliwa satyra na totalitaryzm i społeczne stereotypy, która wciąż pozostaje aktualna i przezabawna.

„Piep*zyć Mickiewicza”, godz. 21:00, Polsat Film

Dawid Ogrodnik jako charyzmatyczny nauczyciel, który próbuje dotrzeć do grupy buntowniczych licealistów. Film pokazuje zderzenie pokoleń, szkolne absurdy i potrzebę autentyczności. To miała być historia o buncie, wolności myślenia i o tym, że nawet z „czarnych owiec” można stworzyć wyjątkową klasę.

„Kingsajz”, godz. 22:35, Kino Polska

Fantastyczna metafora wolności i zniewolenia w PRL-u. Juliusz Machulski stworzył świat krasnoludków, w który można uciec ze świata ludzi. W obsadzie m.in. Jacek Chmielnik, Jerzy Stuhr i Katarzyna Figura. Humor, satyra i ponadczasowe przesłanie. To idealne zakończenie filmowego dnia Niepodległości.Czytaj też:
Nowa skandynawska serialowa perełka? Gwiazdor „Gry o tron” w mocnym zwiastunieCzytaj też:
Polski serial już jest w TOP 4 najlepszych tego roku. „Człowiek milczy ze szczęką przy podłodze”

Opracował:
Źródło: WPROST.pl