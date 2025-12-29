Śpiewający dziennikarze. Takie rzeczy to tylko w TV Republika

Telewizja Republika coraz mocniej odsłania szczegóły swojego sylwestrowego koncertu w Chełmie. Oprócz zapowiadanych gwiazd disco polo i zagranicznych wykonawców stacja postawiła na nietypowy akcent. Na scenie pojawi się duet, którego mało kto spodziewał się w roli wokalistów – dziennikarze Republiki.

„Wystrzałowy Sylwester” Republiki. Zagraniczne i polskie gwiazdy na scenie

Impreza sylwestrowa Telewizji Republika odbędzie się w Chełmie już po raz drugi. Wśród zapowiedzianych wykonawców znalazł się niemiecki zespół dance’owy Fun Factory, który ma być największą zagraniczną gwiazdą wydarzenia. Na scenie wystąpią także dobrze znane polskiej publiczności formacje Defis, Bayer Full, Weekend, Kombi Łosowski i Playboys. W kolejnych komunikatach stacja ogłosiła udział następnych zagranicznych artystów – Corony oraz Mario Bischina. Do grona wykonawców dołączyli również After Party, Nowator, Topky i Mejk.

Dziennikarski duet w teledysku i na żywo

W ostatnich dniach Telewizja Republika intensywnie promuje sylwester na swojej antenie. W przygotowanym teledysku promującym imprezę Aleksandra Gołda i Adrian Borecki wspólnie wykonują przebój Krzysztofa Krawczyka „Za tobą pójdę jak na bal”. Zapowiedziano, że dziennikarze wystąpią razem także na scenie w Chełmie, a Borecki będzie dodatkowo jednym z gospodarzy całego koncertu.

Aleksandra Gołda od kilku lat nagrywa własne piosenki i ma już za sobą występ na sylwestrze Republiki w ubiegłym roku. Z Telewizją Republiką jest związana od jesieni 2024 roku, gdzie jako dziennikarka zajmuje się głównie tematyką polityczną i społeczną. Adrian Borecki należy natomiast do czołowych dziennikarzy politycznych stacji i regularnie pojawia się w jej programach publicystycznych.

