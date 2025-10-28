Rok po tragedii dwie kobiety próbują zacząć życie od nowa. Ich dom przerażał

W zniszczonym mieszkaniu w Nysie nie zostało już wiele z dawnego spokoju – są za to złe wspomnienia, ból i ślady katastrofy. Kiedy na progu pojawia się ekipa programu „Nasz nowy dom”, w ich historii po raz pierwszy od dawna pojawia się nadzieja.

Dom po tragedii w Nysie

Siedemnastoletnia Amelia i jej babcia Barbara mieszkają w bloku, który przed rokiem został zalany przez powódź. Woda zniszczyła ściany, sprzęty i to, co najcenniejsze – poczucie bezpieczeństwa. Katastrofa zrujnowała także rodzinny biznes, który prowadziły Barbara i jej córka. Dla matki Amelii był to cios, z którego nigdy się nie podniosła. Wkrótce potem kobieta zmarła, zostawiając po sobie pustkę, z którą każdego dnia mierzą się Amelia i jej babcia.

Każdy zakamarek ich mieszkania przypomina o tamtym czasie. Zniszczona instalacja elektryczna stwarza zagrożenie, łazienka jest praktycznie bezużyteczna dla Barbary, która ma problemy z poruszaniem się. Odrapane ściany i ślady wilgoci dopełniają obrazu miejsca, które – tak jak jego mieszkanki – potrzebuje ratunku.

Pomoc ekipy, która zmienia wszystko

Ekipa „Naszego nowego domu” wyrusza do Nysy, by przywrócić nie tylko funkcjonalność i bezpieczeństwo, ale też poczucie, że dom może znów być ostoją. Ela Romanowska, Kuba i Wiesiek wspólnie podejmują się zadania, które dla Barbary i Amelii stanie się prawdziwym przełomem.

W odcinku pojawi się także niespodziewany gość – Paweł Okoński, ulubiony aktor pani Barbary, znany z seriali „Pierwsza miłość” i „Policjantki i policjanci”. Jego wizyta wywoła u starszej kobiety ogromne wzruszenie i doda sił w trudnych chwilach.

To historia o codzienności naznaczonej stratą, ale też o niezwykłej więzi, jaka łączy dwie kobiety walczące o lepsze jutro. W odcinku nie zabraknie też głosu lokalnej społeczności. Twórcy programu odwiedzają innych mieszkańców Nysy, którzy również ucierpieli w powodzi. Ich relacje pokazują, że skutki katastrofy, zarówno materialne, jak i emocjonalne, są wciąż obecne w życiu wielu ludzi.

