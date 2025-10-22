Horror roku, który pokochali widzowie na świecie. Wpadł do sieci!

Film „Together” to najnowszy horror, będący debiutem reżyserskim australijskiego twórcy Michaela Shanksa. Film otrzymał pozytywne recenzje od krytyków i zarobił na całym świecie 32 miliony dolarów. „Rzadko zdarza się film, który potrafi uchwycić brutalną szczerość naszych najbardziej intymnych relacji z taką wyrazistością, nie mówiąc już o takim, który skutecznie równoważy niezwykły humor z egzystencjalnym lękiem” – czytamy w recenzji MovieWeb w serwisie Rotten Tomatoes.

Nowy horror, który pokochali widzowie. Jest już na streamingach

Zakochani Millie i Tim przeprowadzają się do wymarzonego domu w spokojnej, malowniczej miejscowości. Wydaje się, że właśnie tu ich miłość rozkwitnie na nowo. Jednak drobne, z pozoru nieistotne wydarzenie uruchamia coś, czego nie da się już zatrzymać. To, co ich łączyło, zaczyna się zmieniać – niepokojąco, nieodwracalnie. Ich związek, ich życie, a nawet ich ciała ulegają przerażającej przemianie.

Główne role w „Together” zagrali Alison Brie, gwiazda serialu „Glow” oraz znany z „Iluzji” Dave Franco, którzy są też parą w życiu prywatnym. Oboje przyznają, że do wspólnego udziału w tym projekcie przekonał ich niezwykły scenariusz Michaela Shanksa, odpowiadającego również za reżyserię.

– U podstaw tej historii leży napięcie między głównymi bohaterami i to nas do niej przyciągnęło. Dzięki naszej wzajemnej relacji mogliśmy naprawdę zaryzykować i zagłębić się w to przez co przechodzą bohaterowie – powiedział Dave Franco w wywiadzie dla magazynu „People”. – Scenariusz Shanksa był doskonały. Jesteśmy bardzo wybredni, jeśli chodzi o projekty, w których razem działamy, ale ten miał sens – dodała Alison Brie.

Film „Together” obejrzycie już w serwisie Premiery Canal+.

