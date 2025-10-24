„Opowieść wigilijna” w mrocznej wersji. Johnny Depp w roli głównej

Aktor jest o krok od podpisania kontraktu na główną rolę w filmie „Ebenezer: Opowieść wigilijna”, nowej adaptacji klasycznej powieści Charlesa Dickensa przygotowywanej przez Paramount Pictures. Reżyserem projektu będzie Ti West, znany z mrocznych hitów „Pearl” i „Maxxxine”.

Mroczna wizja świątecznego klasyka

Nowa wersja „Opowieści wigilijnej” ma połączyć ducha oryginału z autorskim, bardziej niepokojącym spojrzeniem Westa. Scenariusz napisał Nathaniel Halpern – autor seriali „Tales From the Loop” i „Legion”. W obsadzie pojawi się także Andrea Riseborough, znana m.in. z filmów „Oblivion” i „To Leslie”. Produkcją zajmuje się Emma Watts, a producentami wykonawczymi są Stephen Deuters i Jason Forman.

Informację o projekcie „Ebenezer: Opowieść wigilijna” jako pierwszy podał serwis Nexus Point News. Jeśli umowa z Deppem zostanie sfinalizowana, premiera planowana jest na 13 listopada 2026 roku.

Johnny Depp — Scrooge, jakiego jeszcze nie było

Depp ma wcielić się w postać Ebenezera Scrooge’a – zgorzkniałego skąpca z XIX-wiecznego Londynu, którego w noc Bożego Narodzenia odwiedzają duchy przeszłych, obecnych i przyszłych świąt. Historia przemiany samotnika w człowieka gotowego otworzyć serce na innych od ponad wieku inspiruje twórców kina. W przeszłości w rolę Scrooge’a wcielali się m.in. Alastair Sim (1951), Bill Murray („Scrooged”, 1988), Michael Caine („Opowieść wigilijna Muppetów”, 1992) i Jim Carrey (2009).

Paramount nie jest jedynym studiem, które sięga po ten motyw. Nad własną wersją pracuje też Robert Eggers, twórca „Nosferatu”, dla Warner Bros. W jego filmie w postać Sknerusa ma się wcielić Willem Dafoe.

Depp wraca po burzliwych latach

Dla Johnny’ego Deppa będzie to pierwsza duża rola w filmie studia od czasu „Fantastycznych zwierząt: Zbrodni Grindelwalda” z 2018 roku. Aktor został wówczas zwolniony z produkcji po głośnym procesie o zniesławienie z brytyjskim tabloidem „The Sun”, który nazwał go „żonobijcą”. Spór dotyczył oskarżeń o przemoc domową ze strony jego byłej żony, Amber Heard. W późniejszym procesie w USA w 2022 roku sąd uznał, że obie strony dopuściły się wzajemnego zniesławienia.

Po sądowych bataliach Depp skupił się na niezależnych projektach. Wystąpił w filmach „Minamata” i „Jeanne du Barry”, a niedawno zakończył zdjęcia do thrillera „Day Drinker”, gdzie partneruje mu Penélope Cruz. Premiera również planowana jest na 2026 rok.

Aktor ma też za sobą powrót na reżyserski fotel. Jego najnowszy film „Modì, trzy dni na skrzydle szaleństwa”, opowiadający o życiu malarza Amedea Modiglianiego, trafi do amerykańskich kin 7 listopada. W obsadzie znaleźli się Riccardo Scamarcio, Stephen Graham i Al Pacino.

Czytaj też:

Ten gęsty thriller na Netflix „trzyma za twarz intrygą”. „Drżałam przez cały seans”Czytaj też:

Dobre thrillery na Netflix. Odkrywamy ukryte perełki