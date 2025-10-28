Mega zmiany w serialu „Pierwsza miłość”. Ta postać sporo namiesza

Do obsady „Pierwszej miłości” dołącza Monika Dawidziuk, znana m.in. z produkcji „Skazana”. Jej bohaterka, Karma, trafi na ekran już we wtorek, 28 października, w 4082. odcinku. Nowa postać wplącze się w życie Dominiki – bezkompromisowej siostry bliźniaczki Marysi, w którą od lat wciela się Aneta Zając. Obie aktorki stworzą duet, który obiecuje sporo zamieszania i emocji.

Dominika wraca na własnych zasadach

Fani serialu z pewnością ucieszą się z powrotu Dominiki. Choć przez ostatnie sezony zniknęła z ekranów po tym, jak okradła Emilkę (Anna Ilczuk) i uciekła za granicę, teraz wraca i to w wielkim stylu. W nowym sezonie Dominika prowadzi szemrany biznes, balansując na granicy prawa i ryzyka.

Podczas pobytu w Niemczech poznaje Karmę – dziewczynę o podobnym, niełatwym życiorysie. Ich pierwsze spotkanie to klasyczne zderzenie dwóch sprytnych charakterów: obie próbują się nawzajem okraść. Z tej konfrontacji rodzi się jednak zaskakująca przyjaźń i wspólny plan na szybki zarobek.

Monika Dawidziuk i Aneta Zając – duet, który namiesza

Dominika i Karma wpadają na niecodzienny pomysł – będą sprzedawać podrobione obrazy jako oryginały. Karma ma talent plastyczny, a Dominika doświadczenie w świecie galerii sztuki i umiejętność zjednywania sobie bogatych klientów. Wkrótce obie kobiety wracają do Polski, gdzie ich interes zaczyna kwitnąć.

Jak to jednak bywa nie tylko w „Pierwszej miłości”, dobra passa nie trwa długo. Gdy Marysia zostaje porwana spod swojego domu, losy bliźniaczek znów się splatają, a fabuła nabiera tempa. W 4082. odcinku „Pierwszej miłości” widzowie zobaczą, jak Dominika – po latach tułaczki i drobnych kradzieży – wpada na Karmę. Spotkanie tych dwóch kobiet rozpocznie serię wydarzeń, które odmienią życie wielu bohaterów.

Nowe odcinki serialu „Pierwsza miłość” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie.

Czytaj też:

Nie żyje „najpiękniejszy chłopiec świata”. Jego rola przeszła do historiiCzytaj też:

„Rewelacja”, „Można śmiało polecić”. Kryminał z Dorocińskim robi furorę na Netflix, ale musicie się pospieszyć