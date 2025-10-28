Miniserial z Danii w jeden dzień pobił konkurencję na Netflix. Polacy zachwyceni

W poniedziałek 27 października pojawiła się na Netflix nowa perełka prosto z Danii. 5-odcinkowy miniserial – thriller „Inwigilacja” przypadł do gustu widzom, szczególnie w Polsce. Według statystyk jest teraz numerem jeden wśród najchętniej oglądanych seriali w naszym kraju.

Nowy hit Netfliksa w jeden dzień pobił konkurencję

Serial „Inwigilacja” opowiada o nowej agentce wywiadu, Tei, która pod przykrywką infiltruje brutalną organizację przestępczą od dłuższego czasu wymykającą się wymiarowi sprawiedliwości. Przyjmuje zupełnie nową tożsamość i otrzymuje zadanie zaprzyjaźnienia się z Ashley, dziewczyną szefa kryminalistów, żeby zdobyć kluczowe informacje. Kiedy jednak Tea zbliża się do swojego celu, zdaje sobie sprawę, jak posępne jest życie uwikłanej w przestępczą pajęczynę dziewczyny, która nie może o sobie decydować. Agentka nabiera wtedy dużych wątpliwości, komu tak naprawdę powinna pomóc.

Co jeszcze w topce na Netflix w Polsce? Najchętniej wybierane seriale

Polacy od kilku dni chętnie oglądają „Potwora z Florencji” – brutalny kryminał, oparty na prawdziwej historii, który zajmuje teraz na liście TOP 10 seriali na platformie drugą pozycję. Na trzecim miejscu jest obecnie serial „Nikt tego nie chce”, do którego wrócili widzowie przy okazji premiery drugiej odsłony w ubiegłym tygodniu. Netfliksowi subskrybenci oglądają też chętnie „1670”, „Dyplomatkę” i „Rekrutów”. Hitem są też 3. sezon antologii „Potwory”, który opowiada teraz o Edzie Geinie czy „Angela” – hiszpański miniserial – thriller.

