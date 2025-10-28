Zamieszanie w Polsacie. Kaczorowska i Rogacewicz odwołali występ, kabaret K2 reaguje

W ostatniej chwili Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wycofali się z udziału w programie kabaretu K2 „Jedziemy po bandzie”. Decyzja, o której aktorka poinformowała produkcję tuż po emisji finału „Tańca z gwiazdami”, była dla ekipy dużym zaskoczeniem. Mimo zamieszania Polsat potwierdza, że odcinek trafi na antenę zgodnie z planem.

Zaskakująca decyzja po „Tańcu z gwiazdami”

Kaczorowska i Rogacewicz, którzy jeszcze niedawno tańczyli razem na parkiecie Polsatu, mieli wystąpić w kolejnym projekcie stacji – kabaretowym show „Jedziemy po bandzie”. Według informacji „Super Expressu” aktorka w poniedziałkowy poranek tuż po zakończeniu „Tańca z gwiazdami” przekazała ekipie K2, że rezygnuje z udziału w nagraniach.

Decyzja spadła na twórców programu jak grom z jasnego nieba – cały scenariusz odcinka został przygotowany specjalnie z myślą o tej parze. Jak donosi tabloid, Polsat musiał w trybie awaryjnym znaleźć zastępstwo, by nie odwoływać zdjęć. Jednocześnie w sieci wciąż dostępny był zwiastun programu, w którym widać Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza i pada hasło: „Najgorętsze teraz nazwisko show-biznesu – Agnieszka Kaczorowska!”.

Kabaret K2 uspokaja widzów

Choć powody rezygnacji Kaczorowskiej i Rogacewicza nie zostały ujawnione, menedżer kabaretu K2 w rozmowie z Plotkiem potwierdził, że aktorka i jej partner rzeczywiście odwołali swój udział w programie. Zapewnił jednak, że program zostanie wyemitowany zgodnie z harmonogramem – w środę, 29 października, o godz. 20.30 w Polsacie.

W tej sprawie głos zabrali również sami artyści. Na oficjalnym profilu kabaretu K2 na Facebooku pojawił się komunikat skierowany do widzów. „Ważne info w sprawie odcinka w Polsacie. Odcinek odbędzie się zgodnie z planem! Jutro 20:30 K2 Jedziemy po bandzie! Zapraszamy gorąco i dziękujemy wszystkim!” – napisali członkowie grupy.

