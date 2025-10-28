Zaskakujący uczestnik „Randki w ciemno”. Znamy go z innego „show”

Piotr, znany widzom jako Pedro z „Warsaw Shore”, zaskoczył wszystkich. Zamiast błyszczeć na klubowym parkiecie, pojawi się w „Randce w ciemno” – programie, który z założenia ma stawiać nie na wygląd, a na emocje i szczerość.

Od „Warsaw Shore” do „Randki w ciemno”

Piotr dał się poznać jako jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w historii polskich reality show. W „Warsaw Shore” był niekwestionowanym liderem zabawy – zawsze w centrum wydarzeń, pełen energii i ciętego humoru. Teraz jednak zamienia imprezowy klimat na kameralną rozmowę w studiu, w formacie, który po dwóch dekadach powrócił na antenę Polsatu.

W „Randce w ciemno” uczestnicy nie widzą się nawzajem – muszą polegać wyłącznie na rozmowie i intuicji. To dla Piotra całkowicie nowa przestrzeń. W miejsce głośnej muzyki i świateł reflektorów pojawia się cisza, szczerość i autentyczność.

„Marzę o rodzinie” – Piotr o swojej przemianie

Choć dla wielu pozostanie ikoną hedonistycznego stylu życia, sam Piotr przyznaje, że dziś szuka czegoś zupełnie innego. „Ja ogólnie jestem wielkim fanem takich właśnie oryginalnych różnych zaręczyn i często nawet oglądam różne takie rolki z takimi zaręczynami, bo sobie też już planowałem to gdzieś tam w głowie” – wyznał w programie.

Jego słowa zaskoczyły widzów, którzy zapamiętali go jako niepoprawnego imprezowicza. Tymczasem w nowym wydaniu Piotr mówi o potrzebie bliskości, marzeniach o założeniu rodziny i o tym, że chce znaleźć prawdziwe uczucie.

Człowiek wielu talentów

Poza telewizyjnym wizerunkiem Piotr ma wiele twarzy. Jest magistrem wychowania fizycznego, modelem, aktorem i przedsiębiorcą. Nie brakuje mu ambicji ani energii – jak sam żartuje, „energetyczne wampiry odbija lepiej niż bramkarz karne”. Na co dzień zaraża optymizmem i nie boi się nowych wyzwań.

W „Randce w ciemno” Pedro pokazuje, że za pewnością siebie i wizerunkiem duszy towarzystwa kryje się ktoś, kto potrafi mówić o emocjach i szuka relacji z prawdziwego zdarzenia. Jego przemiana przyciągnęła uwagę widzów, bo niewielu spodziewało się, że dawny bohater „Warsaw Shore” stanie się symbolem przemiany i dojrzałości.

Odcinek z udziałem Piotra zostanie wyemitowany w sobotę, 1 listopada, o godzinie 16.30 na antenie Polsatu.

