Gangsterzy, miłość i… schabowe. Nowy serial już od poniedziałku

Już 27 października o godz. 18:55 widzowie Stopklatki poznają rodzinę Pietrzaków – barwnych gospodarzy tytułowego zajazdu, w którym wszystko może się wydarzyć. Od gangsterskich porachunków i złamanych serc po rodzinne sekrety i huczne wesela. Twórcy zapowiadają: będzie się działo – i to każdego dnia.

Tomasz Pietrzak – gospodarz z krwi i kości

W roli głowy rodziny zobaczymy Bartłomieja Nowosielskiego, aktora znanego z produkcji takich jak „M jak miłość”, „Barwy szczęścia” czy „Prawo Agaty”. Tomasz to człowiek czynu, przekonany, że każdy problem można rozwiązać dobrym słowem i odrobiną uporu. Choć twardo stąpa po ziemi, w obronie bliskich gotów jest stanąć nawet naprzeciw gangsterom.

Nowosielski, absolwent łódzkiej Szkoły Filmowej, od lat związany jest z Teatrem Ateneum w Warszawie. Poza sceną działa jako pedagog i aktor dubbingowy, a prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek.

Wioletta Pietrzak – serce domu i zajazdu

U boku Tomasza stoi Ewa Lorska, w roli temperamentnej Wioletty – kobiety o wielkim sercu i duszy towarzystwa. Dla niej hasło „klient nasz pan” ma wyjątkowe znaczenie, choć to rodzina zawsze jest na pierwszym miejscu.

Lorska to doświadczona aktorka teatralna i filmowa, laureatka nagród w Koszalinie i Gdyni za debiut w filmie „Torowisko”. Znana z produkcji „Barwy szczęścia”, „Na wspólnej” czy „Miłość do kwadratu bez granic”. Jak przyznaje, rola Wioletty pozwala jej pokazać pełnię możliwości aktorskich, zarówno komediowych, jak i dramatycznych. W wolnych chwilach uprawia jogę i śpiewa – w 2021 roku wydała album „Szmaragdowa”.

Dominika – córka, która ogarnia rodziców

Młoda, ambitna i niezależna – taka jest Dominika Pietrzak, w którą wciela się Oliwia Drożdżyk. Córka gospodarzy z jednej strony wspiera rodziców w prowadzeniu zajazdu, z drugiej – marzy o podboju wielkiego świata. To właśnie ona często musi „ogarniać” rodzinny chaos.

Drożdżyk, absolwentka Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni, porzuciła studia techniczne, by zająć się aktorstwem. Występowała w serialach „Pati”, „Scheda” i „Barwy szczęścia”. Na scenie musicalowej pojawiła się m.in. w spektaklach „Mamma Mia!” i „Jesus Christ Superstar”. „Zajazd. Będzie się działo” to jej pierwsza główna rola telewizyjna.

Patryk – syn z głową do interesów

W roli Patryka wystąpi Miłosz Błach, młody aktor znany z serialu „Policjanci i policjantki”. Jego bohater to energiczny i pomysłowy syn Pietrzaków, który z zapałem angażuje się w rodzinny biznes. Choć nie zawsze trafia z pomysłami, jego intencje są szczere, a serce – ogromne.

Błach, absolwent AMA Film Academy w Krakowie, pasjonuje się motoryzacją i akrobatyką. Jego konto w mediach społecznościowych obserwuje już ponad 50 tysięcy fanów.

Pani Stasia – niezastąpiona w kuchni i w życiu

Trudno wyobrazić sobie zajazd bez Pani Stasi. W tej roli Irena Adamiak, aktorka z wieloletnim doświadczeniem teatralnym. Jej bohaterka zna każdy kąt zajazdu i wszystkich gości po imieniu. Słynie z mistrzowskich schabowych i domowych wypieków.

Adamiak jest absolwentką Studium Aktorskiego przy Teatrze Żydowskim w Warszawie i od ponad dwóch dekad występuje w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu. Na ekranie pojawiła się w takich produkcjach jak „Na sygnale” czy „48H Zaginieni”.

Pan Grzegorz – złota rączka od wszystkiego

Kiedy coś się psuje, wkracza on – Roman Szczeblewski jako Pan Grzegorz, lokalny majster i specjalista od napraw wszelkiego rodzaju. Jego metody bywają nietypowe, ale efekt zawsze przekracza oczekiwania.

Szczeblewski, aktor i kabareciarz, znany jest m.in. z ról w filmach „Niewidzialna wojna” i „Ściema po polsku”. Prywatnie pilot, motocyklista i współtwórca kabaretu RO-PA.

Angelika – recepcjonistka z pazurem

W roli Angeliki, recepcjonistki o dużym temperamencie, zobaczymy Oliwię Frys. Jej bohaterka to dziewczyna z sercem na dłoni, która do zajazdu wnosi nowoczesność i nieco chaosu. Zdarza się, że bardziej niż pracą zajmuje się poszukiwaniem idealnego partnera wśród gości.

Frys, aktorka młodego pokolenia, znana z seriali „19+”, „Lombard. Życie pod zastaw” czy „Ukryta prawda”, interesuje się modą, fotografią i piercingiem.

„Zajazd. Będzie się działo” – nowa codzienna produkcja Stopklatki

Serial „Zajazd. Będzie się działo” to opowieść o rodzinie, której codzienność staje się sceną pełną emocji, humoru i wzruszeń. Premierowy odcinek widzowie zobaczą 27 października o godz. 18:55 w Stopklatce. Emisja będzie odbywać się od poniedziałku do piątku, a odcinki dostępne będą także w serwisie FilmBox+.

