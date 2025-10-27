Gwiazda „Lassie” nie żyje. June Lockhart miała 100 lat

Jak poinformował wieloletni przyjaciel i rzecznik rodziny Lyle Gregory, aktorka odeszła spokojnie, z przyczyn naturalnych. „Była bardzo szczęśliwa aż do samego końca, czytając codziennie New York Timesa i LA Timesa” – wspominał Gregory. „Bardzo ważne było dla niej, żeby być na bieżąco z bieżącymi wydarzeniami”.

June Lockhart nie żyje

June Lockhart urodziła się 25 czerwca 1925 roku w Nowym Jorku, w aktorskiej rodzinie Kathleen i Gene’a Lockhartów. Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie jako trzynastolatka w klasycznej „Opowieści wigilijnej” z 1938 roku, gdzie zagrała u boku swoich rodziców.

Karierę sceniczną rozpoczęła na Broadwayu w latach 40., zdobywając uznanie krytyków i nagrodę Tony Award za rolę w sztuce For Love or Money. The New York Times opisał jej występ jako „czarujący”, a Lockhart szybko stała się jedną z najbardziej obiecujących młodych aktorek nowojorskiej sceny. W tym okresie otrzymała również nagrody Donaldson Award, Theatre World Award oraz tytuł Kobiety Roku Associated Press w kategorii Dramat. Wkrótce przeniosła się do Hollywood, gdzie wystąpiła m.in. w filmach Wilczyca z Londynu, Wszystko to i niebo też, Sierżant York, Panna Annie Rooney czy Spotkajmy się w St. Louis.

„Lassie” – rola, która przeszła do historii

Prawdziwą sławę przyniósł jej jednak mały ekran. Od końca lat 50. do połowy lat 60. June Lockhart występowała w ponad 200 odcinkach kultowego serialu „Lassie”, wcielając się w postać Ruth Martin – troskliwej matki chłopca i przyjaciółki słynnego owczarka collie. Za tę rolę otrzymała nominację do nagrody Emmy w kategorii „Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu dramatycznym”.

Lockhart wspominała, że na planie pracowała z czterema psami grającymi Lassie. „Była tylko jedna główna Lassie na raz. Potem był pies, który biegał, pies, który walczył, i pies zastępczy, bo tylko ludzie potrafią pracować 14 godzin dziennie bez drzemki” – mówiła z humorem w wywiadzie z 1989 roku. Aktorka nie miała jednak złudzeń co do filmowego pupila. „Lassie nie była szczególnie przyjacielska wobec nikogo. Lassie była całkowicie skupiona na trenerach” – przyznała.

Matka z przyszłości

Kiedy przygody z Lassie dobiegły końca, Lockhart znów podbiła serca widzów jako Maureen Robinson – matka rodziny przemierzającej kosmos w serialu science-fiction Zagubieni w kosmosie (1965–1968). Jej ciepła, pełna wdzięku kreacja uczyniła z niej ikonę amerykańskiej telewizji.

W 2021 roku Lockhart powróciła symbolicznie do tej historii – użyczyła głosu w remake’u serialu przygotowanym przez Netflixa.

Nie tylko aktorka

Choć dla widzów na zawsze pozostała ekranową matką, prywatnie była kobietą pełną energii i pasji. W jednym z wywiadów w 1994 roku powiedziała: „Muszę zacytować Dana Rathera: mogę kontrolować swoją reputację, ale nie swój wizerunek, ponieważ mój wizerunek to sposób, w jaki mnie postrzegasz. Uwielbiam rock and rolla i chodzenie na koncerty. Jeździłam czołgami wojskowymi i latałam balonem na ogrzane powietrze. Latam też szybowcami – tymi bez silników. Robię wiele rzeczy, które nie pasują do mojego wizerunku”.

Kiedy jej kariera filmowa zaczęła zwalniać, Lockhart przeniosła się do telewizji nowojorskiej, pojawiając się w talk-show, teleturniejach i programach publicystycznych. Sama korzystała z przepustki prasowej, by uczestniczyć w konferencjach w Białym Domu, relacjonować konkursy piękności czy parady świąteczne. „Jej prawdziwą pasją było dziennikarstwo” – podkreślał Lyle Gregory. „Uwielbiała bywać w salach konferencyjnych Białego Domu”.

June Lockhart. Życie prywatne

June Lockhart była dwukrotnie zamężna – z lekarzem Johnem Maloneyem, z którym miała dwie córki: Anne Kathleen i June Elizabeth, oraz z architektem Johnem C. Lindsayem.

Do końca życia pozostawała aktywna i pełna pogody ducha. Chętnie spotykała się z fanami na konwentach nostalgii, gdzie pokolenie wyżu demograficznego wspominało wspólne sobotnie poranki spędzone przed telewizorem z „Lassie”. „Jak cudownie, że w karierze jest jedna rola, z której jest się znanym” – mówiła kiedyś. „Wielu aktorów pracuje całe życie i nigdy nie ma roli, która byłaby naprawdę ich”.

June Lockhart pozostawiła po sobie dwie córki, w tym aktorkę Anne Lockhart.

