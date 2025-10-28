Budka Suflera wraca na scenę. W hołdzie dla Romualda Lipki

Polsat zaprasza na wyjątkowy wieczór pełen muzycznych wspomnień. Już 1 listopada na antenie stacji zostanie wyemitowany koncert „Pejzaż bez Ciebie – Romuald Lipko”, poświęcony legendarnemu kompozytorowi, multiinstrumentaliście i współzałożycielowi „Budki Suflera”. To wzruszająca podróż przez największe przeboje artysty, które na zawsze zapisały się w historii polskiej muzyki.

Wspomnienia w rytmie legendy

Koncert, zarejestrowany w Arenie Toruń, zgromadził artystów, którzy na nowo przywrócą emocje związane z twórczością Romualda Lipki. Publiczność usłyszy największe przeboje w wykonaniu Krzysztofa Cugowskiego („Cisza jak ta”, „Cień wielkiej góry”, „Jest taki samotny dom”, „Za ostatni grosz”), Alicji Majewskiej („Bo do tanga trzeba dwojga”), Izabeli Trojanowskiej („Wszystko, czego dziś chcę”, „Tyle samo prawd ile kłamstw”) oraz Urszuli („Dmuchawce, latawce, wiatr”, „Malinowy król”).

Młodsze pokolenie w hołdzie dla Romualda Lipki

Na scenie pojawią się także wokaliści młodszego pokolenia: Anna Wyszkoni i Mateusz Ziółko. W ich interpretacji zabrzmią m.in. „Nic nie może przecież wiecznie trwać” czy „Jolka, Jolka pamiętasz” – utwory, które na zawsze wpisały się w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. Wykonaniom towarzyszyć będą archiwalne fragmenty wywiadów z Lipką, w których opowiadał o swojej muzycznej wrażliwości i niepowtarzalnym podejściu do komponowania.

Romuald Lipko – Legenda polskiej sceny

Romuald Lipko urodził się w 1950 roku w Lublinie, a zmarł w 2020 roku w rodzinnym mieście. Jako basista, klawiszowiec i autor niezliczonych przebojów „Budki Suflera” oraz utworów innych artystów, na zawsze pozostawił ślad w polskiej muzyce. Jego dziedzictwo wychowało kolejne pokolenia słuchaczy, a koncert „Pejzaż bez Ciebie” jest hołdem dla jego niezwykłej kariery.

Koncert poprowadzi Maciej Rock, a za scenariusz i reżyserię odpowiada Konrad Smuga. Początek emisji 1 listopada o godzinie 19:55 tylko w Polsacie.

