TVP triumfuje – bezkonkurencyjna oglądalność. Wszystko dzięki tym tytułom

W czołówce znalazły się transmisje meczów Eliminacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej oraz jesienne nowości: „Rolnik szuka żony” i „The Voice of Poland”. Na czele programów publicystycznych dostępnych na rynku TV we wrześniu było „Pytanie dnia” z 1 mln widownią (11 proc. udziałów). Znaczący wzrost udziałów – ponad 101 proc. w grupie 4+ we wrześniu rok do roku – odnotował TVP Sport. Swoją pozycję wśród widowni umacnia również poniedziałkowa scena Teatru Telewizji.

We wrześniowym rankingu najliczniej oglądanych seriali aż 8 tytułów zajmują produkcje Telewizji Polskiej. Hitem wśród seriali niezmiennie pozostaje serial „M jak miłość”, który 23 września obejrzało ponad 2,5 mln widzów (24,4 proc. udziałów), niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się także serial „Na dobre i na złe”, który 24 września obejrzało ponad 1,7 mln widzów, przy udziale 17,5 proc. W rankingu znalazły się również: „Barwy szczęścia”, „Na sygnale”, nowości TVP „Drelich” i „Rodzinka.pl” oraz „Ojciec Mateusz”.

Polacy oglądają sport na TVP. Te mecze rozbiły bank

We wrześniowym rankingu TOP10 programów hitami były także mecze rozegrane w ramach Eliminacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.

4 września, polska reprezentacja zagrała mecz z drużyną Holandii w rywalizacji o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Transmisję rozgrywki w TVP1 (przed telewizorem i poza domem) obejrzało 3,6 mln widzów. W czasie emisji stacja osiągnęła 30,9 proc. udziału w rynku tv. Kolejne 490 tys. użytkowników odtworzyło mecz na stronie internetowej i w aplikacji TVP Sport.

Transmitowany 7 września mecz Polska – Finlandia łącznie na obu antenach – TVP1 i TVP Sport oraz poza domem obejrzało blisko 4,4 mln widzów. W czasie transmisji udział wyniósł 37,4 proc. Dodatkowo relację online śledziło 516 tys. użytkowników.

