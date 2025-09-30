„Glina. Nowy rozdział” z pierwszym zwiastunem. Klimat jak przed laty!

„Glina. Nowy rozdział” to kontynuacja kultowego serialu „Glina” i pierwszy serial oryginalny, który powstał jako koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polskiej, zrealizowana przez Apple Film. Serwis właśnie pokazał nam pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji.

W krótkim wideo uchylającym rąbka tajemnicy z pracy legendarnych „zabójców” nie zdradzono zbyt wiele szczegółów, ale jego atmosfera od razu wrzuca widza w mroczny świat warszawskiego półświatka, z którym funkcjonariuszom przyjedzie się zmierzyć.

W kontynuacji kultowego serialu kryminalnego ponownie w rolach policjantów z Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji wystąpią Maciej Stuhr jako Artur Banaś i Jacek Braciak jako Jóźwiak. Do ich doświadczonego zespołu dołączy aspirant Tamara Rudnik, w którą wciela się Nela Maciejewska.

W produkcji, obok odtwórców głównych ról, zobaczymy plejadę polskich artystów, wśród których są m.in. Agnieszka Pilaszewska, Anna Cieślak czy Mariusz Bonaszewski. Pojawią się również nowe postacie, w które wcielą się m.in. Adrianna Biedrzyńska, Jacek Bursztynowicz, Renata Dancewicz, Jerzy Fedorowicz, Piotr Deskur, Weronika Książkiewicz, Olgierd Łukaszewicz, Andrzej Musiał, Agnieszka Podsiadlik, Joanna Sydor oraz Piotr Stramowski.

O serialu „Glina. Nowy rozdział”. Co się będzie działo? Kiedy premiera?

Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i ciemną stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr) i Jóźwiaka (Jacek Braciak) dołącza młoda, ambitna policjantka – aspirant Tamara Rudnik (Nela Maciejewska). Już na początku zostaje rzucona w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem często niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko bezwględnej rzeczywistości, ale także własnym demonom.

Premiera serialu „Glina. Nowy rozdział” na wszystkich ponad 20 rynkach, na których dostępny jest SkyShowtime, już 16 października. Pierwsze dwa odcinki zadebiutują w serwisie w dniu premiery, a kolejne będą pojawiały się co tydzień. Serial liczy 6 odcinków.

W SkyShowtime dostępny jest już również cały kultowy serial „Glina” emitowany w TVP w latach 2004–2008.

