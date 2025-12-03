„Wielkie Kolędowanie” pierwszy raz na żywo. Kiedy emisja?

Polsat przełamuje tradycję. Świąteczny koncert, od lat kojarzony z kameralną atmosferą i telewizyjną oprawą, po raz pierwszy wybrzmi na żywo także w samym centrum Rzeszowa.

Kolędy na żywo w Świątecznym Miasteczku

Tegoroczne nagranie świątecznego koncertu odbędzie się 5 grudnia w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, miejscu o ponad pięciowiekowej historii, pełnym symboliki i lokalnej duchowości. W murach świątyni zabrzmią najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu artystów doskonale znanych z wielkich scen. Wśród nich znajdą się Beata Kozidrak, Małgorzata Walewska, Kayah, Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Ralph Kaminski oraz Żaneta Lubera.

Choć koncert tradycyjnie ma charakter zamknięty, w tym roku Polsat zaprezentuje go szerokiej publiczności.

Emisja w Wigilię

Po raz pierwszy nagranie będzie transmitowane na żywo dla mieszkańców Rzeszowa i gości odwiedzających Świąteczne Miasteczko na rynku. Około godziny 19.00 kolędowe widowisko pojawi się na głównym ekranie ustawionym przy scenie, dzięki czemu każdy chętny będzie mógł poczuć atmosferę koncertu w czasie rzeczywistym. To świąteczne otwarcie na miasto ma podkreślić wyjątkowy charakter tegorocznej edycji i sprawić, by tradycja wspólnego kolędowania nabrała nowego, bardziej wspólnotowego wymiaru.

Telewidzowie jak co roku zobaczą gotowy koncert w Wigilię Bożego Narodzenia. Polsat zaplanował emisję „Wielkiego Kolędowania” około godziny 16.30, dokładnie wtedy, gdy w wielu domach rozpoczyna się najbardziej rodzinny moment świąt.

„Christmas Party – świąteczna lista przebojów” we Wrocławiu

Dla tych, którzy nie mogą się już doczekać świat, Polsat ma dodatkową atrakcję — świąteczny koncert we Wrocławiu w same Mikołajki. Koncert poprowadzi Piotr Gąsowski razem z Pauliną Sykut-Jeżyną, a na scenie pojawią się największe gwiazdy: Kayah, Majka Jeżowska, Doda, Sławek Uniatowski, Piotr Cugowski, Roxie Węgiel, Maciej Zakościelny, Natalia Grosiak, Natalia Muianga, a także zespoły Kwiat Jabłoni i Kuba & Kuba. Towarzyszyć im będzie Stokłosa Collective Orchestra pod batutą Janka Stokłosy, nadając wydarzeniu wyjątkowy, symfoniczny charakter.

Koncert „Christmas Party – świąteczna lista przebojów” to muzyczna podróż przez najpiękniejsze polskie i zagraniczne hity świąteczne, które tworzą niepowtarzalną atmosferę grudniowych dni. Transmisja na żywo już 6 grudnia o 19:55 w Polsacie.

Czytaj też:

Plotki o Krupie i polityku PiS nie ustają. Modelka zabrała głosCzytaj też:

Finał „ŚOPW” wywołał burzę. Widzowie nie mieli litości dla uczestników