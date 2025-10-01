Młody skejter wjeżdża na VOD. Współczesna polska wersja „Romea i Julii”

Już w piątek, 3 października, na TVP VOD zadebiutuje najnowszy film Krzysztofa Skoniecznego „Wrooklyn Zoo”. To produkcja, która na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wzbudziła ogromne emocje i przyniosła Sebastianowi Mialikowi nagrodę za montaż.

Współczesny „Romeo i Julia” z Wrocławiem w tle

Historia opowiedziana w filmie toczy się na ulicach Wrocławia, gdzie spotykają się dwa zupełnie różne światy. Kosa (Mateusz Okuła), charyzmatyczny skejter marzący o wyjeździe do Los Angeles, i Zora (Natalia Szmidt), romska dziewczyna ograniczana przez rodzinne tradycje, wpadają na siebie w fast foodzie. To spotkanie staje się początkiem uczucia, które zmienia ich życie.

„Wrooklyn Zoo” pokazuje miłość młodych ludzi w realiach brutalnych gangów, rodzinnych zakazów i społecznych uprzedzeń. To pełna emocji, muzyki i młodzieńczej energii opowieść, która przenosi klasyczną historię „Romea i Julii” w XXI wiek.

Gwiazdorska obsada i wyjątkowy klimat

Na ekranie obok debiutujących Okuły i Szmidt pojawia się Jan Frycz, znany jako legendarny Dario ze „Ślepnąc od świateł”, a także Konrad Eleryk, Renata Dancewicz i Hanna Koczewska. Gościnnie występuje amerykański mistrz deskorolki Tony Trujillo oraz wiele znanych twarzy polskiej popkultury. Film Skoniecznego to współczesna baśń o miłości i wolności, która – jak podkreślają twórcy – potrafi przezwyciężyć nienawiść, a nawet śmierć. Premiera „Wrooklyn Zoo” już w najbliższy piątek, 3 października w TVP VOD.

