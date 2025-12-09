Nie żyje wybitna reżyserka. Stworzyła kultowe animacje PRL-u

Informacja o śmierci Zofii Ołdak, która zmarła 3 grudnia, pojawiła się w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Zofia Ołdak nie żyje. „Piękne filmy mojego dzieciństwa”

W krótkim wpisie środowisko pożegnało artystkę, przypominając jej ogromny dorobek. „Żegnamy Zofię Ołdak. Reżyserkę filmów animowanych, autorkę zdjęć filmowych i scenarzystkę. Zrealizowała blisko czterdzieści filmów krótkometrażowych: animacji i dokumentów. Była aktywną członkinią Stowarzyszenia Filmowców Polskich i laureatką Nagrody SFP w 2015 roku. Zofia Ołdak została odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Zmarła w wieku 95 lat” – czytamy w komunikacie.

Pod wpisem natychmiast pojawiło się mnóstwo kondolencji i poruszających słów. „Piękne filmy mojego dzieciństwa” – piszą fani jej twórczości.

Kim była Zofia Ołdak? Znasz te filmy na pewno

Zofia Ołdak należała do grona artystek, które potrafiły jednocześnie bawić, edukować i zachwycać formą. W jej dorobku znalazło się około czterdziestu filmów krótkometrażowych – animowanych, fabularnych oraz dokumentalnych. Realizowała produkcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, niezmiennie stawiając na oryginalność i prosty, ale trafny przekaz.

Publiczność doskonale pamięta jej kultowe animacje, m.in. „O grzebieniu, który nie chciał myć zębów”, „Pchła Szachrajka”, „Co się zdarzyło w szatni?”, „Uwaga! Pociąg!”, „Nie wolno”, „Czerwone stop! Zielone jedź!”, „Tato, nie bój się dentysty”. Największą popularność przyniosły jej jednak dwie telewizyjne serie – ponadczasowy „Piesek w kratkę” oraz uwielbiany „Plastusiowy pamiętnik”.

Twórczość Ołdak wielokrotnie nagradzano zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej pierwsze wyróżnienie – III Nagroda na Festiwalu Etiud PWSFTviT w Warszawie za etiudę „Rebus” – trafiło do niej już w 1960 roku. W późniejszych latach odbierała m.in. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, Odznakę Honorową ZAiKS-u, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Ostatnim wyróżnieniem w jej dorobku były Platynowe Koziołki przyznane w 2015 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale Kino!” w Poznaniu za całokształt twórczości.

