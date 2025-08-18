TVN szykuje filmową bombę na jesień! Zaplanuj sobie weekendy i wieczory

W weekendy stacja zaserwuje widzom największe hity kinowe – zarówno polskie, jak i zagraniczne – a część tytułów pojawi się w ogólnodostępnej telewizji po raz pierwszy.

Premiery i wielkie powroty

To będzie prawdziwe święto kina: najlepsi aktorzy, mocne historie i filmy, które w kinach biły rekordy popularności. Czas szykować popcorn i wolne wieczory. Stacja zadbała o to, by każdy znalazł coś dla siebie. W jesiennej ramówce zobaczymy gorące premiery, które dotąd można było oglądać jedynie w kinach czy serwisach streamingowych. Do tego dochodzą sprawdzone tytuły – filmy, które już wcześniej podbiły serca widzów i które nadal mają rzesze wiernych fanów.

Jedną z największych atrakcji będzie emisja produkcji, która niedawno podbiła kina na całym świecie i wyznaczyła nowy trend w popkulturze. W Polsce obejrzało ją niemal trzy miliony widzów. Teraz kultowy film, pełen koloru i przewrotnego humoru, wreszcie trafi na ekrany telewizorów. Dla miłośników filmowej magii w najczystszej postaci szykuje się prawdziwa uczta — na ekranach pojawi się najbardziej czekoladowy bohater w historii kina. Nie zabraknie też odrobiny magii z rodzimego podwórka, będzie uwspółcześniona wersja klasycznej bajki uwielbianej przez widzów w każdym wieku. Powraca także nowoczesna adaptacja kultowej serii, na której wychowały się miliony dzieciaków. Na fanów komiksowego uniwersum DC czeka aż trzech bohaterów, którzy zawładną ekranem TVN w nadchodzących miesiącach.

Jesienią na antenie TVN nie zabraknie też hitów już znanych i lubianych. Widzowie ponownie zobaczą oscarowy musical „La La Land” z Emmą Stone i Ryanem Goslingiem, serię filmów „John Wick” z Keanu Reevesem oraz ekranizację kultowej gry – „Assassin’s Creed” z Michaelem Fassbenderem.

Filmowe hity na jesień

„Barbie”



Wyznaczający trendy, kultowy film „Barbie” wreszcie trafi na ekrany telewizorów. Barbie Land, ojczyzna Barbie (Margot Robbie) i jej koleżanek, to miejsce idealne. Pełne idealnych mieszkańców. No, chyba że ktoś przeżywa kryzys egzystencjalny, albo jest Kenem (Ryan Gosling).



„Wonka”



Pełna uroku, lekkiego humoru i świetnej muzyki opowieść o tym, jak młody marzyciel Willy Wonka (Timothée Chalamet) stał się największym wynalazcą, magikiem i mistrzem czekolady na świecie.



„Akademia Pana Kleksa”



Uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki (Antonina Litwiniak) – która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa (Tomasz Kot) rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę.



„Pan Samochodzik i Templariusze”



Nowoczesna adaptacja kultowej serii. Historyk sztuki, łowca skarbów oraz posiadacz niezwykłego samochodu – pan Tomasz (Mateusz Janicki) – wpada na trop skarbu templariuszy, który jest kluczem do wielkiej mocy, mogącej zachwiać równowagą dobra i zła na świecie. Wspierany przez zaprzyjaźnionych harcerzy, Pan Samochodzik rozpoczyna wielki wyścig z czasem i wrogą organizacją.



„Flash”



Jedna z najlepiej ocenianych ekranizacji komiksowych ostatnich lat opowiada historię Barry’ego Allena (Ezra Miller), który wykorzystuje swoje moce, by cofnąć się w czasie. Nieświadomie zmienia jednak przyszłość.



„Aquaman i zaginione królestwo”



Powrót Arthura Curry’ego (Jason Momoa), który jako król Siedmiu Mórz musi zmierzyć się z nowym zagrożeniem. Uwolniona zostaje starożytna, potężna siła, a Aquaman, by ocalić rodzinę, królestwo i świat, musi zawrzeć niełatwy sojusz z dawnym wrogiem.



„Blue Beetle”



Świeże spojrzenie na komiksowy gatunek. Historia Jaime Reyesa (Xolo Maridueña), meksykańskiego nastolatka, który dzięki kosmicznemu skarabeuszowi zyskuje niezwykłe moce i staje się nowym bohaterem.Czytaj też:

