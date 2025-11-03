Widzowie w szoku po ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami”. „Popłakałam się”

Ósmy odcinek jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami” przyniósł widzom ogromne emocje i to nie tylko taneczne. Choć uczestnicy dali z siebie wszystko, finał wieczoru zaskoczył wszystkich. Decyzja jurorów, że z programem pożegnają się Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, wywołała prawdziwą burzę w sieci.

Gwiazdy powróciły na parkiet

Odcinek miał wyjątkowy charakter, producenci przygotowali bowiem dla fanów nie lada niespodziankę. Do uczestników dołączyli dawni zwycięzcy programu, tworząc taneczne trio z obecnymi parami. Na parkiecie pojawili się m.in. Anna Mucha, Joanna Mazur, Aneta Zając, Rafał Mroczek, Anita Sokołowska i Robert Wabich.

Powrót dawnych mistrzów okazał się sentymentalną podróżą przez historię programu. Widzowie z entuzjazmem przyjęli ich występy, a jurorzy nie szczędzili komplementów. Także choreografie pełne emocji, energii i nostalgii zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie.

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin odpadają z „Tańca z gwiazdami”

Kiedy jednak nadszedł moment ogłoszenia wyników, emocje sięgnęły zenitu. Decyzja, że Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin odpadają z programu, zaskoczyła zarówno publiczność, jak i internautów.

W mediach społecznościowych natychmiast pojawiła się lawina komentarzy pełnych żalu i uznania. Widzowie pisali: „Byliście prawdziwymi bursztynami tej edycji”, „Absolutnie wzruszająca przemowa na koniec i wspaniały wasz udział w programie. Ogromne gratulacje”, „Tyle piękna i prawdy wnieśli do tego programu”, „Było pięknie. To się nazywa odpaść z prawdziwą klasą, popłakałam się, jesteście cudownymi ludźmi!”. Nie brakowało też słów podziwu dla elegancji, z jaką aktorka przyjęła decyzję jurorów. „Piękna przemowa na koniec. Pani Basia to klasa sama w sobie” – pisali internauci.

