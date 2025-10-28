Małgorzata Rozenek-Majdan u Kuby Wojewódzkiego bez pardonu. „Nie mam z tym problemu”

Małgorzata Rozenek-Majdan na kanapie Kuby Wojewódzkiego. Spotkanie dwojga ikon telewizji przyniosło rozmowę, w której nie brakowało emocji, humoru i zaskakujących wyznań.

„Nowa książka, nowy program, nowy podcast”

Od lat jedna z najbardziej rozpoznawalnych kobiet polskiego show-biznesu, Rozenek-Majdan konsekwentnie buduje swój medialny wizerunek — jako perfekcyjnej gospodyni, ekspertki od stylu życia i przedsiębiorczyni. Choć przez lata wzbudzała skrajne emocje, nie da się jej odmówić konsekwencji i odwagi.

Sam Kuba Wojewódzki jeszcze przed emisją odcinka na Instagramie zapowiadał, że jego gościni szykuje coś nowego. „Nowa książka”, „nowy program”, „nowy podcast” — tymi słowami podgrzewał ciekawość widzów, sugerując, że przed Rozenek kolejny zawodowy rozdział.

Czy Małgorzata Rozenek-Majdan jest „za*****ta”?

W trakcie rozmowy gospodarz show nie unikał oczywiscie pytań o życie prywatne. Padły też te najbardziej osobiste — czy dzieci Małgorzaty uważają, że jest ona… „za*****ta”? Rozenek odpowiedziała z pewnością siebie, doskonale znaną jej fanom.

– Tak, ja nie mam problemu z tym, żeby doceniać siebie, nie mam problemu z tym, żeby zauważać swoje zalety. Dokładnie tak samo, jak zauważam swoje wady. Jestem świadomą odbiorcą siebie i zdarza mi się mówić: tak, jesteś za*****ta. [...] byłam teraz przez miesiąc na Sri Lance, gdzie prowadziłam jeden z programów, który już niedługo będzie na antenie. [...] I bardzo tęskniłam za domem, bardzo tęskniłam za dziećmi, za tym domowym życiem. I takie trochę miałam poczucie, że oni też będą za mną tęsknić, więc tak dzwonię: „Słuchajcie, niedługo wracam” oni: „No tak”. Więc to jest, à propos tego jesteś za*****ta. Nie słyszę tego bardzo często – przyznała Rozenek-Majdan, od razu też dodając: – Ale czuję się kochana.

Czytaj też:

„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Ciche dni Macieja i Karoliny? „Doznałem szoku”Czytaj też:

Nie żyje legendarna Sybil z „Hotelu Zacisze”. Miała 93 lata