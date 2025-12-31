Tomasz Karolak pozwany. „Nie wstyd panu przed swoimi dziećmi?”

Emisja świątecznego spotu piwa Łomża, w którym Tomasz Karolak wciela się w rolę św. Mikołaja, wywołała falę krytyki i uruchomiła lawinę skarg. Teraz sprawa przybrała zupełnie nowy obrót. Aktor został pozwany, na dodatek przez innego aktora.

Rola św. Mikołaja w reklamie piwa. Producent odpowiada na zarzuty

Kontrowersyjna reklama, emitowana w Polsce od początku grudnia, przedstawia Tomasza Karolaka jako św. Mikołaja ustawiającego przy choince butelki piwa. Dla jednych był to niewinny żart i element świątecznej konwencji, dla innych przekroczenie granicy dobrego smaku. Krytycy zwracali uwagę, że łączenie postaci Mikołaja z alkoholem może być szkodliwe, zwłaszcza w kontekście najmłodszych odbiorców.

Publicznie głos zabrała m.in. Ilona Łepkowska, która ostro skomentowała udział aktora w kampanii. „Pieniądze, pewnie niemałe, jakie Tomasz Karolak zarobił na występie w reklamie piwa, cuchną oddechem nawalonego na »śledziku« z kolegami tatusia” – napisała w sieci znana autorka przebojowych scenariuszy. Po lawinie skarg Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zleciła kontrolę reklamy i zaapelowała do nadawców o natychmiastowe przerwanie jej emisji. TVP już podjęła decyzję o zdjęciu spotu z anteny.

W odpowiedzi na narastającą krytykę stanowisko przedstawił także Van Pur SA, właściciel marki Łomża. Firma podkreśliła, że kampania została przygotowana zgodnie z obowiązującym prawem. Jak zaznaczono w oświadczeniu, „spot przeszedł standardowy proces kolaudacji w stacjach TV, nie budząc zastrzeżeń natury etycznej lub prawnej”.

Adrian Kłos składa zawiadomienie do prokuratury. „Nie życzę sobie”

To jednak nie zakończyło sprawy, bo do publicznej debaty wkroczył kolejny aktor. 30 grudnia Adrian Kłos, aktor znany m.in. z serialu „Pitbull”, poinformował, że złożył oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sprawa dotyczy zarówno Tomasza Karolaka, jak i producenta piwa Łomża.

„Pozwałem Tomasza Karolaka i producenta piwa Łomża. Nie wiem jak wy, ale ja, jako ojciec trójki małych dzieci, nie życzę sobie, aby oglądały one w sieci czy telewizji reklamy z Mikołajem, który pije piwo i zachęca do jego kupowania. [...] Właśnie złożyłem oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola wobec firmy Van Pur S.A. oraz pana Tomasza Karolaka” — napisał na Instagramie.

Dalej Kłos argumentował, że reklama jego zdaniem była skierowana do najmłodszych odbiorców, co jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami. „Ta reklama to bezpośrednia próba dotarcia do najmłodszych odbiorców. [...] Zawiadomiłem prokuraturę, ponieważ prawo zakazuje kierowania reklamy piwa do małoletnich. Wnioskuję o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej również Tomasza Karolaka za pomocnictwo w tym procederze. [...] Panie Karolak, jako osoba publiczna i ojciec, ponosi pan szczególną odpowiedzialność za wzorce, jakie sprzedaje pan cudzym dzieciom. [...] Tak po ludzku, nie wstyd panu przed swoimi dziećmi? [...] Nasze dzieci to nie towar, a Mikołaj nie powinien śmierdzieć i kojarzyć się z piwem” — dodał aktor.

