„Czarna śmierć” nadchodzi. Nowy serial przypomni koszmar z PRL-u

Telewizja Polska szykuje jeden z najmocniejszych seriali sezonu. Oparty na autentycznych wydarzeniach dramat „Czarna śmierć” już tej jesieni trafi na antenę Jedynki.

Epidemia w PRL-u i bohaterka z krwi i kości

Wrocław, rok 1963. Niewidzialny wróg atakuje znienacka — ospa rozprzestrzenia się błyskawicznie, a miasto zostaje zamknięte na cztery spusty. To właśnie wtedy rozpoczyna się akcja nowego serialu, który – jak zapowiadają twórcy – łączy thriller medyczny z wątkiem szpiegowskim.

Serial inspirowany jest dramatycznymi wydarzeniami sprzed ponad sześciu dekad. Postać głównej bohaterki, Weroniki Przybysz, została oparta na postaci legendarnej doktor Alicji Surowiec, która w czasie prawdziwej epidemii kierowała szpitalem i izolatorium w Szczodrem pod Wrocławiem. Bez leków, ze skromnym zespołem złożonym z zaledwie dwóch lekarzy, nie opuściła stanowiska ani na chwilę. Za swoją odwagę została uhonorowana tytułem Polki Roku 1963.

Miasto w zamknięciu, pełno tajniaków. Dramat

W serialu akcja rusza 22 maja 1963 roku. Do Polski wraca Łucja Winter, oficer wywiadu po tajnej misji w Indiach. Wydaje się, że operacja zakończyła się sukcesem – tymczasem we Wrocławiu wybucha epidemia. Rozpoczyna się wyścig z czasem.

Z jednej strony widzowie obserwują walkę zespołu lekarzy, którym dowodzi młoda i zdeterminowana Przybysz. Z drugiej – dziennikarz Igor Bielik rozpoczyna niebezpieczne śledztwo, które może ujawnić prawdę mającą wpływ na miliony. „Czarna śmierć” ma być opowieścią o odwadze, poświęceniu i determinacji, ale również o potrzebie wolności i prawdy, która przebija się przez atmosferę strachu i komunistycznej kontroli.

Choć tematyka serialu może brzmieć jak dramat, twórcy zapowiadają także lżejsze momenty. W zamkniętym mieście ludzie musieli żyć dalej i choć strach był wszechobecny, okazało się, że zniknęły kolejki, sklepy zaczęły być pełne, a szarzyzna PRL nabrała kolorów. Paradoksalnie, stan epidemii przyniósł mieszkańcom odrobinę wolności i normalności. W rzeczywistości w ciągu zaledwie kilku tygodni zaszczepiono ponad pół miliona ludzi. Wirus zaraził 99 osób, z czego 7 zmarło, w tym czworo pracowników służby zdrowia. Stan epidemii został oficjalnie zniesiony dopiero 19 września 1963 roku.

„Czarna śmierć” i plejada gwiazd. Kiedy premiera?

Za scenariusz nowego serialu odpowiadają Piotr Derewenda i Wojciech Lepianka, reżyseruje Jakub Czekaj, a autorem zdjęć jest Wojciech Węgrzyn. Na ekranie zobaczymy m.in.: Annę Karczmarczyk, Agnieszkę Podsiadlik, Tomasza Ziętka, Cezarego Pazurę, Piotra Packa, Tomasza Sapryka oraz Ilonę Ostrowską.

Serial trafi do jesiennej ramówki Jedynki, a jak dowiedział się „Presserwis”, premierowe odcinki „Czarnej śmierci” TVP pokaże w niedziele o 20.15.

