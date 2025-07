TVN zyskuje, TVP traci. Popularny program mocno zwiększył oglądalność

Jeden program zanotował szczególny wzrost oglądalności. Jednocześnie zmniejszyła się widownia konkurencyjnego formatu na antenie TVP2, wynika z danych Nielsen Media.

TVN rośnie w siłę. Ten program ogląda coraz więcej widzów

W czerwcu poranny program „Dzień dobry TVN”, bo to ta pozycja w ramówce jest rekordzistą miesiąca, śledziło średnio 386 tys. widzów – to o 30 tys. więcej niż rok wcześniej. W grupie ogólnej 4+ przełożyło się to na 8,34 proc. udziału w rynku, co oznacza wzrost z zeszłorocznych 7,74 proc. Co ciekawe, delikatnie spadł wynik w grupie komercyjnej 16-49 – z 9,57 proc. do 9,39 proc.

Pod koniec miesiąca format zmienił nazwę na „Dzień dobry wakacje” i obecnie emitowany jest tylko w weekendy. Jak widać, strategia wakacyjnych roszad działa – widzowie najwyraźniej zostali przy TVN-owskiej kawie.

Z kolei „Pytanie na śniadanie” w TVP 2 nie ma powodów do radości. Program przyciągał średnio 279 tys. widzów, czyli 23 tys. mniej niż przed rokiem. W grupie 4+ udział spadł z 6,49 proc. do 5,9 proc., a w 16-49 z 5,33 proc. do 5,08 proc.

Polsat dopiero się rozkręca

Polsat wszedł do gry ze swoją śniadaniówką „Halo tu Polsat” dopiero pod koniec sierpnia zeszłego roku. W czerwcu pokazano jedno wydanie programu, które zgromadziło 155 tys. widzów (2,65 proc. w 4+ i 3,21 proc. w 16-49). Program obecnie jest na wakacyjnej przerwie, która potrwa do 22 sierpnia.

Wcześniej rano, od godziny 6:00, stacja emituje także „Nowy dzień z Polsat News”. W czerwcu format ten przyciągnął na główną antenę średnio 199 tys. osób – to o 20 tys. mniej niż rok temu. Udział w grupie 4+ spadł z 8,78 proc. do 7,67 proc., ale za to w grupie komercyjnej 16-49 wzrósł z 9,73 proc. do 10,34 proc.

