Hubert Urbański pożegnał się z TVN. „To wszystko nie miałoby sensu”

Hubert Urbański, od lat kojarzony przez miliony widzów z teleturniejem „Milionerzy” emitowanym na antenie TVN, oficjalnie ogłosił w mediach społecznościowych swoje pożegnanie ze stacją.

Hubert Urbański odchodzi z TVN

„Po 26 latach żegnam się z TVN – ze stacją, w której przeżyłem swoje najlepsze chwile zawodowe. Ludzie, których tam spotkałem, z którymi pracowałem, wszyscy bez wyjątku od pierwszych dni obdarzyli mnie zaufaniem, wyrozumiałością, cierpliwością, ale przede wszystkim sercem i dobrocią – to był zaszczyt i przyjemność pracować z Wami” – napisał w swoim pożegnalnym poście na Instagramie. Hubert Urbański podziękował także swoim oddanym fanom. „Dziękuję wszystkim widzom, sympatykom, fanom- bez Was to wszystko nie miałoby sensu- dziękuję, że jesteście” – podkreślił wieloletni gospodarz teleturnieju „Milionerzy".

Urbański poprowadzi „Milionerów” w Polsacie?

Według niepotwierdzonych informacji kultowy prowadzący show może przejść teraz do Polsatu. Jest to o tyle prawdopodobne, że to właśnie Polsat przejął prawa do „Milionerów” po tym, jak na kontynuację formatu, emitowanego w Polsce z przerwami od 1999 r. nie zdecydowała się stacja TVN. Z kolei dla wielu widzów twarz Huberta Urbańskiego nierozerwalnie wiąże się właśnie z tym telewizyjnym hitem. Niepewność zasiał także sam Urbański, wskazując w swoim pożegnaniu, że „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” i kończąc wpis słowami: „Bądźcie ze mną koniecznie – do zobaczenia!”.

Hubert Urbański ma zresztą teraz wiele możliwości. Jest nie tylko prezenterem, ale przede wszystkim dziennikarzem telewizyjnym i radiowy oraz aktorem. Wykształcenie zdobywał na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, wcześniej studiował filologię indyjską na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę medialną rozpoczął w radiu (Radio Zet, Radio Kolor, TOK FM), a następnie związał się z telewizją, pracując m.in. w TVP, Polsacie i TVN. Poza „Milionerami” prowadził także programy takie jak „The Voice of Poland”, „Pytanie na śniadanie” czy „Bitwa na głosy”. Jako aktor pojawił się w serialach takich jak „Pierwsza miłość”, „Czas honoru” czy „Ojciec Mateusz”.

