Córka dziennikarza TVN24 przeżyła koszmar. To zdjęcie mówi wszystko

Korespondent TVN24 w Stanach Zjednoczonych Marcin Wrona podzielił się w mediach społecznościowych wstrząsającą relacją. Dziennikarz przekazał, że na uczelni, na której studiuje jego córka Maria, po raz kolejny doszło do ataku. Nagły szlag chce mnie trafić. Znowu atak na uczelni mojej córki. Maria siedzi z kolegami zabarykadowana w sali wykładowej – opisywał Marcin Wrona. Uczelnie i szkoły nie powinny być jak okopy przy linii frontu. Ameryka zwariowała – ocenił korespondent. Do posta dołączył zdjęcie, które otrzymał od córki. Widać na nim prowizoryczną barykadę, którą studenci zrobili w jednej z sal wykładowych.

Tym razem historia miała swój szczęśliwy finał. Dziennikarz TVN24 przekazał, że policja przekazała, że alarm ostatecznie został odwołany, ponieważ nie potwierdzono obecności napastnika na uczelni. Ale tego co Maria przeżyła nikomu nie życzę – podkreślił Marcin Wrona.

