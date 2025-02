Dziennikarka TVP w tarapatach. KRRiT interweniuje

Karolina Opolska w styczniu zeszłego roku zadebiutowała na kanale TVP Info w roli prowadzącej. Wiadomo, że prezenterka jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2007 do 2020 roku pracowała w Radiu TOK FM – najpierw jako asystentka wydawcy, a później wydawczyni. Następnie trafiła do „Onetu”, gdzie była zatrudniona do wiosny 2023 roku. Potem zaczęła współpracę z „naTemat” i kanałem braci Sekielskich na YouTube. Ostatnio jej słowa wywołały zamieszanie. Dziennikarka w cyklu nie ugryzła się w język, wspominając o pośle PiS-u.

Karolina Opolska o pośle Mateckim

We wtorkowy wieczór 25 lutego br. Karolina Opolska w cyklu „Studio wyborcze” na kanale youtube’owym Sekielskich rozmawiała z Tomaszem Piątkiem. Na początku programu dziennikarka, od ponad roku związana z TVP Info, zaczęła temat zarzutów, które prokuratura chce postawić posłowi PiS Dariuszowi Mateckiemu.

– Okazuje się, że Prokuratura Krajowa chce postawić posłowi Dariuszowi Szm... Przepraszam, Dariusz Matecki – powiedziała. – Jakoś coś mi się cisnęło na usta, zupełnie nie wiem, dlaczego – dodała z uśmiechem.

Te słowa oburzyły niektórych widzów. Zwrócił na nie uwagę na platformie X (dawnym Twitterze) anonimowy użytkownik John Bingham, mocno popierający PiS i atakujący przeciwników politycznych tej partii. „Do tej pory znana mi była Pani, droga Opolska, wyłącznie z prezentowanych publicznie do urzygu tatuaży. Dziennikarskich osiągnięć nie odnotowałem. Dziś widzę, że jest też Pani obrzydliwą hejterką podlizującą się nienawistnej internetowej sekcie Giertycha i Tuska. Gardzę Panią” – napisał. Z kolei inny internauta dodał: „Gdzie jest KRRiT? Gdzie jest prezes Maciej Świrski?”.

Okazało się, że cała sytuacja nie umknęła uwadze szefowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Maciejowi Świrskiemu. Odpowiedział on bowiem na owe posty w sieci, informując: „Wszcząłem postępowanie wyjaśniające”. Warto dodać, że rozmowa Karoliny Opolskiej z Tomaszem Piątkiem zanotowała jak dotąd 59 tys. wyświetleń.

Czytaj też:

Nowy program TVP to porażka stacji. „Nie będzie kolejnej edycji tego cyrku”Czytaj też:

Kiedyś ubierała Polki w TVN-ie. Teraz rocznie zarabia 270 mln złotych