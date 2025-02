Nowy program TVP to porażka stacji. „Nie będzie kolejnej edycji tego cyrku”

Od momentu zmiany władzy w Telewizji Polskiej w grudniu 2023 roku, w stacji zaszła wielka metamorfoza. Wiele osób straciło pracę, inni wrócili na swoje stanowiska, a równocześnie na antenie pojawiły się nowe tytuły. Nie wszystkie z nich przypadły jednak do gustu widzom. Ostatnio po zakończeniu jednego programu w sieci pojawiły się krytyczne komentarze.

Krytyka programu „Żona dla Polaka”

Program „Żona dla Polaka”, którego narratorem jest Kacper Kuszewski, w mediach przedstawiany był jako format podobny do „Rolnik szuka żony”. Uczestnicy, którzy zgłosili się do tego reality-show, otrzymywali listy od kandydatek, które chciałyby ich bliżej poznać. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierali następnie te, które najbardziej przyciągnęły ich uwagę. Jednak choć show o rolnikach okazał się wielkim hitem TVP, inaczej stało się z tytułem o mieszkańcach Stanów Zjednoczonych.

Format „Żona dla Polaka” zanotował całkiem niezły start pod względem oglądalności, jednak później było tylko gorzej. Widzowie zabrali głos tuż po wielkim finale show i w komentarzach w mediach społecznościowych nie gryźli się w język, biorąc pod lupę mężczyzn oraz ich zachowanie, a także ich kandydatki. Zdaniem internautów, program był mało ciekawy, a uczestnicy nie wiedzieli, czego chcą. Sugerując się ich opiniami, można stwierdzić, że największą sympatię w wzbudził w nich Łukasz, lecz to nie przełożyło się na jego powodzenie w miłości.

Na profilu Telewizji Polskiej na Facebooku w komentarzach czytamy: "Te osoby (...) na cala Polskę ośmieszyły się i skompromitowały. Uważam, że nie będzie kolejnej edycji tego cyrku, bo ludzie w takich programach się ośmieszają. Chyba ze jakąś kasę za to dostaną", "Okropne", "Najbardziej szkoda Mateusza po tym programie. Wyglądał, jakby naprawdę był tam po to, aby znaleźć żonę", "Sebastian to chlopak tak dziwny, że szok. Żadna z nim nie wytrzyma. On żyje w swoim świecie. Nie potrafi się otworzyć i mam wrażenie, że nawet nie chce. Pewnie ojciec mu kazał się zgłosić do tego programu", "Te dziewczyny przyjechały tam tylko po to, żeby pokazać się w telewizji i zobaczyć Stany, a nie znaleźć miłość. Szkoda mi Łukasza tylko bo bardzo fajny facet, mam nadzieję, że spotka wartościową kobietę", a także "Łukasz niczego u siebie nie zmieniaj bo jesteś super mężczyzną czekaj na tę wyjątkową i wartościową dziewczynę bo te co przyjechały to same księżniczki".

