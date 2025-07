Nakręcony szybko, tanio i z przymrużeniem oka. Klasyka gatunku dziś w telewizji

Gdy Sergio Leone zrealizował „Za garść dynamitu” ekrany kinowe dosłownie i w przenośni eksplodowały. Brutalna opowieść o rabusiu i irlandzkim zamachowcu okazała się czymś więcej niż kolejną historią o Dzikim Zachodzie. To film, który opowiada o polityce, moralności i o tym, jak przypadkowi ludzie zostają bohaterami.

Sergio Leone i narodziny spaghetti westernu

Spaghetti westerny – nazywane tak z lekkim przekąsem ze względu na włoskie pochodzenie – to podgatunek westernu, który zdominował europejskie kino lat 60. i 70. Kręcone głównie we Włoszech i Hiszpanii, odznaczały się brutalnym, cynicznym klimatem, zupełnie odmiennym od amerykańskich klasyków. Ich twórcy nie bali się ukazywać świata bez ogródek, zapełniali go antybohaterami, desperatami i najemnikami.

Najważniejszą postacią tego nurtu był Sergio Leone, reżyser tzw. trylogii dolarowej („Za garść dolarów”, „Za kilka dolarów więcej”, „Dobry, zły i brzydki”), a także nierozerwalnie związany z jego filmami słynny kompozytor Ennio Morricone.

Choć spaghetti westerny były początkowo krytykowane w Stanach Zjednoczonych jako tanie imitacje hollywoodzkich hitów, z czasem zyskały status dzieł kultowych. Dziś są uważane za ważny element światowego dziedzictwa filmowego. Ich wpływ widać w twórczości takich reżyserów jak Quentin Tarantino czy Robert Rodriguez. Styl Leone – łączący brutalność z poezją obrazu – do dziś inspiruje filmowców, którzy chcą opowiadać o moralnych dylematach i społecznym buncie w konwencji rozrywki pełnej emocji.

„Za garść dynamitu” – o czym jest film?

„Za garść dynamitu” (oryg. Giù la testa) to produkcja z 1971 roku, której akcja rozgrywa się w Meksyku, w roku 1913. Głównym bohaterem jest Juan Miranda (Rod Steiger), szef rodzinnej bandy przestępczej. Wspólnie z irlandzkim pirotechnikiem Johnem Mallorym (James Coburn) planuje skok na Bank Narodowy w Mesa Verde. Eksplozje, które miały przynieść bogactwo, prowadzą jednak do czegoś zupełnie innego – zamiast pieniędzy bandyci odkrywają w banku więzionych rewolucjonistów. Po ich uwolnieniu Miranda i Mallory stają się mimowolnie bohaterami ludowego zrywu.

Film wyróżnia się nie tylko fabułą, ale też realizacją. Zdjęcia powstawały w różnych europejskich lokalizacjach: w Almeríi, Grenadzie, Guadiksie, Medinaceli (Hiszpania), Rzymie (Włochy) i Dublinie (Irlandia). Kręcono go od kwietnia do lipca 1970 roku. Choć Leone słynął z dbałości o detale, na planie nie ustrzeżono się kilku anachronizmów. W jednej ze scen pokazano zwiniętą flagę Irlandzkiej Armii Republikańskiej – organizacji, która powstała dopiero kilka lat po wydarzeniach z filmu. Pojawiły się też rekwizyty, które nie pasowały do realiów roku 1913, m.in. broń i pojazdy.

Film uważany jest za jedną z najbardziej ambitnych i złożonych produkcji spaghetti westernowych. Jak podkreślają filmowcy i krytycy, to dzieło, które w pełni oddaje reżyserski kunszt Leone i siłę muzyki Morricone. Obraz wyróżnia się scenami pełnymi akcji i silnym ładunkiem emocjonalnym, a także dramatycznym przesłaniem politycznym i moralnym, co czyni go ambitnym i nieco bardziej złożonym dziełem niż typowy western.

„Za garść dynamitu” będziemy mogli zobaczyć już dziś, w poniedziałek 28 lipca o godz. na antenie TVP Kultura oraz TVP Kultura 2.

