Ujawniono zarobki dyrektorów TVP. Kwoty robią wrażenie

W sierpniu 2023 roku, czyli chwilę przed wyborami parlamentarnymi, Fundacja Wolności zaapelowała do TVP o ujawnienie zarobków dyrektorów poszczególnych oddziałów Telewizji Polskiej. Finalnie sprawa trafiła do sądu, a w wyroku wskazano: „TVP jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, a więc powinna dbać o transparentność, zwłaszcza swoich wydatków i przychodów oraz powinna liczyć się z potencjalną koniecznością ujawnienia szczegółów dotyczących gospodarowania swymi finansami”. Teraz w końcu opublikowano szczegółowe dane.

Zarobki w regionalnych oddziałach TVP

Wiadomo, że likwidator TVP nie odwoływał się od wyroku sądu i udzielił Fundacji Wolności szczegółowych odpowiedzi dotyczących zarobków dyrektorów TVP3. Przedstawiono kwoty na dzień złożenia wniosku (sierpień 2023) oraz na dzień udzielenia odpowiedzi (wrzesień 2024).

Z udostępnionych informacji wynika, że największe wynagrodzenie we wrześniu br. ze wszystkich dyrektorów ośrodków terenowych otrzymał Jakub Sito, czyli szef TVP3 Warszawa. Zarobił 25 tysięcy złotych brutto. „Wirtualne Media” podkreśliły, że wśród 16 dyrektorów, aż 10. może liczyć na pensję na poziomie 20 tys. złotych – m.in. dyrektorzy w Szczecinie, Bydgoszczy, Katowicach czy Krakowie. Najmniej ma otrzymywać dyrektor TVP3 Gorzów Wielkopolski, gdyż jego pensja według danych wynosi 16 tys. złotych (w zeszłym roku wynosiła 13 tys. złotych). Nieco więcej, bo po 18 tys. złotych zarabiają dyrektorzy oddziałów w Kielcach i Olsztynie.

Fundacja Wolności odniosła się także do wynagrodzeń, które otrzymywali dyrektorzy w sierpniu 2023, gdy rządziło jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. Najwięcej otrzymał wtedy Michał Rybicki (33 tysiące złotych brutto), który był dyrektorem zarówno w Gdańsku, jak i Bydgoszczy. Najmniej – szef TVP3 Gorzów Wielkopolski. W porównaniu między sierpniem 2023 a wrześniem 2024 wzrost wynagrodzenia dyrektora nastąpił w oddziałach TVP3: Rzeszów, Poznań, Łódź, Lublin, Kraków, Szczecin, Opole oraz Gorzów Wielkopolski. Natomiast w Białymstoku, Olsztynie, Katowicach, Warszawie oraz Wrocławiu zaobserwowano spadek wysokości pensji.

