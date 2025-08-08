Takiego powrotu nikt się nie spodziewał. Ulubiony „kucharz” Polaków znów w telewizji

Robert Makłowicz wraca na szklany ekran. Jego kultowy program kulinarny zadebiutuje w telewizji już we wrześniu.

Robert Makłowicz – ikona telewizji i… miłośników jedzenia

Robert Makłowicz to nie tylko dziennikarz, krytyk kulinarny, pisarz, publicysta i podróżnik. To postać! Swoją ogromną popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, w jaki sposób mówi o jedzeniu w kontekście otaczającego nas świata i rzeczywistości. Podbił serce i żołądki widzów cyklem reportaży "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza" na antenach Telewizji Polskiej[3][4], potem programem „Makłowicz w podróży”, który w 2008 roku pojawił się na antenie TVP2. Kiedy w 2017 roku TVP zerwała z nim współpracę przeniósł program do stacji Food Network, a po rozstaniu z nią — autorski kanał w serwisie YouTube.

Wybrane odcinki programu „Robert Makłowicz”, znanego dotąd jedynie z iternetu, pokaże niebawem kanał naziemny Stopklatka. „Podróżujemy po świecie, starając się pokazać jego piękno poprzez smaki, krajobrazy, historię oraz bogactwo lokalnych kultur, podróżujemy tak, jak zawsze chciałem, najczęściej niespiesznie i bez precyzyjnego planu” – opowiada o swoim projekcie sam Makłowicz.

Makłowicz zaprasza do „pudełka z cudami”

Cykl zrealizowany jest w luźnej, osobistej formie. Makłowicz rozmawia z widzem, gotuje, opowiada, często zwraca uwagę na nieoczywiste szczegóły, jakby sam prowadził nas przez ulice, rynki i kuchnie odwiedzanych miejsc. Właśnie dzięki temu jego programy mają od lat wierne grono odbiorców. „Pięknem świata należy się dzielić, a czynić to powinna również telewizja” – podkreśla Makłowicz. W programie zobaczymy kulinarne wyprawy m.in. do Tajlandii, Bośni i Hercegowiny, Portugalii, Niemiec czy Francji. Nie brakuje też odcinków z Polski. W każdym z nich Makłowicz gotuje, zwiedza, rozmawia i dzieli się wiedzą. A wszystko to bez pośpiechu i bez narzuconego schematu. Tak, jak lubi i jak lubią jego widzowie.

„Ladyni, mały naród, zamieszkujący od niepamiętnych czasów odcięte od świata alpejskie doliny Południowego Tyrolu i Trydentu, u zarania istnienia telewizji nazwał ją »pudełkiem z cudami«. Zatem zapraszam wszystkich na emisje programu »Robert Makłowicz« w Stopklatce. Cuda z różnych pudełek, łączcie się!” – zachęca do oglądania ulubieniec telewidzów. Premiera programu „Robert Makłowicz” na antenie Stopklatka już 8 września, emisje zaplanowano od poniedziałku do piątku w godzinach 12:10–14:00.

