Marcin Prokop nowym jurorem „Mam talent”. Wiemy, kto zastąpi go w roli prowadzącego

Przed nami 15. edycja popularnego talent show „Mam talent”. Chociaż na antenie TVN pojawi się dopiero w przyszłym roku, to już teraz wiadomo, że pojawi się wiele zmian. Przede wszystkim z rolą jurorki pożegnała się Małgorzata Foremniak, która oceniała uczestników od pierwszego sezonu. W programie nie zobaczymy też Jana Klimenta. Tancerz dołączył do show w 13. edycji.

„Nasze drogi jednak się nie rozchodzą. Z Gosią już niebawem spotkamy się w nowym projekcie fabularnym, który z pewnością będzie dużą niespodzianką dla naszych widzów. Będziemy również śledzić dalsze kroki w karierze Janka, który równocześnie będzie wspierał nas choreograficznie w nowych projektach” – podał program w oświadczeniu.

Ogromne zmiany w „Mam talent”

Organizatorzy przekazali, że obok Agnieszki Chylińskiej zasiądą Julia Wieniawa i Marcin Prokop. Wybór aktorki nie wszystkim się jednak spodobał. Skomentował go Robert Kozyra, który w przeszłości też był jurorem.

– Jestem zdumiony decyzją TVN, by lubianą i utalentowaną aktorkę Małgorzatę Foremniak zastąpić drętwą pseudoaktorką i udającą piosenkarkę, niezdolną Julią Wieniawą. Nie ma refleksji co do własnych braków, bo w jej próbach aktorskich i wokalnych nie ma żadnego progresu, a ma oceniać innych, utalentowanych ludzi, którzy w dobrej wierze przychodzą do największego talent show w Polsce, wierząc, że będzie ono ich przepustką do show-biznesu. Co Wieniawa może powiedzieć im konstruktywnego o ich talencie? Julia Wieniawa w każdej roli jest drewniana, a jej śpiew to raczej próby trafienia cienkim głosem w dźwięk. Jest piękną kobietą, która przywiązuje wagę do tego, jak jest ubrana, ale nie ma najmniejszej kompetencji, by oceniać innych – powiedział.

Marcin Prokop nie będzie już prowadzącym „Mam talent”. Wiemy, kto go zastąpi

Natomiast Marcin Prokop był związany z formatem od samego początku. Prowadził „Mam talent” od pierwszej edycji i przez początkowe lata towarzyszył mu Szymon Hołownia. Później jego partnerem scenicznym został Michał Kempa. Jak dowiedział się Plotek, w kolejnej odsłonie może zastąpić go Damian Michałowski.

– Brane są pod uwagę różne warianty, co do prowadzenia programu, w tym np. duet męsko-damski, ale Damian to poważny kandydat. Przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie, ma doświadczenie i luz znany swojemu poprzednikowi. Jest na to duża szansa, że nowy gospodarz to będzie on – zdradził informator portalu.

15 edycja Mam talent będzie emitowana na antenie TVN w przyszłym roku.

„Mam talent” – zasady programu

„Mam talent!” oparty jest na brytyjskim formacie „Got Talent”. Celem programu jest wyłonienie zwycięzcy spośród osób prezentujących swoje możliwości artystyczne, a najwyżej oceniony otrzymuje nagrodę w wysokości 300 tys. zł (w pierwszej edycji: 100 tys. euro). O innych nagrodach decyduje producent wykonawczy programu.

