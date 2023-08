W „Mam talent!” ogromne zmiany. Odchodzi m.in. Foremniak, a dołącza Wieniawa

„Mam talent!” oparty jest na brytyjskim formacie „Got Talent”. Celem programu jest wyłonienie zwycięzcy spośród osób prezentujących swoje możliwości artystyczne, a najwyżej oceniony otrzymuje nagrodę w wysokości 300 tys. zł (w pierwszej edycji: 100 tys. euro). O innych nagrodach decyduje producent wykonawczy programu.

„Mam talent!”. Z rolą jurorów żegnają się Małgorzata Foremniak i Jan Kliment

Chociaż nowa edycja „Mam talent!” zadebiutuje na antenie TVN dopiero w przyszłym roku, produkcja ogłosiła już, co czeka widzów. W 15. sezonie w fotelach jurorów nie zobaczymy już Małgorzaty Foremniak i Jana Klimenta. Aktorka, znana z „Na dobre i na złe”, uczestniczyła w programie od 1. edycji, z kolei tancerz dołączył do formatu w 13. odsłonie.

„Nasze drogi jednak się nie rozchodzą. Z Gosią już niebawem spotkamy się w nowym projekcie fabularnym, który z pewnością będzie dużą niespodzianką dla naszych widzów. Będziemy również śledzić dalsze kroki w karierze Janka, który równocześnie będzie wspierał nas choreograficznie w nowych projektach” – podał program w oświadczeniu.

Kto za Klimenta i Foremniak w „Mam talent!”?

Przy okazji TVN zdradził, kogo za to zobaczymy w kolejnej odsłonie w roli jurorów. Będzie to piosenkarka i aktorka Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop, który do tej pory prowadził „Mam talent!”. Oprócz nich jurorką pozostaje niezmiennie Agnieszka Chylińska.

