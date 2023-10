Kolejne zmiany w „Dzień Dobry TVN”. Znamy szczegóły

Na koniec wiosennego sezonu stacja TVN zaskoczyła swoich widzów. Pięciu z prowadzących musiało pożegnać się z angażem w popularnej śniadaniówce. Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme, Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek-Majdan zostali zwolnieni z programu „Dzień Dobry TVN” i nie zobaczymy ich w nowych odcinkach.

W „Dzień Dobry TVN” znów zmiany. O co chodzi?

Jak się szybko okazało, był to dopiero początek zmian. Ostatecznie pasmo prowadzą trzy pary: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. W porównaniu z poprzednim sezonem to aż połowa mniej prezenterów.

Metamorfozę przeszło także studio, gdzie powstaje program. Do obsady dołączyli też dziennikarze TVN24, którzy teraz przedstawiają widzom najważniejsze informacje z kraju i świata. W nowej odsłonie śniadaniówki TVN nie brakuje też lżejszych tematów. Ruszył cykl, w którym dzieci i młodzież będą mogli zabrać głos i opowiedzieć o szkole z ich punktu widzenia – „Dzieci nie ryby”. Widzowie mają też okazję, żeby bliżej poznać wyjątkową rodzinę Clarke’ów. Podczas punktu „Pełna chata” Dominika i Vincent zdradzą, jak to jest być rodzicami 11 dzieci.

Widzów „Dzień Dobry TVN” czekają kolejne zmiany

To jednak nie koniec zmian. Od 4 września „Dzień Dobry TVN” rozpoczyna się o 7.45, czyli o 15 minut wcześniej niż do tej pory. Teraz do mediów dotarły informacje, że popularny program będzie kończyć się wcześniej niż dotychczas. Format będzie trwał do godziny 11.25, a nie do 11.50. Zmieni się też dalsza część ramówki TVN. W zależności od dnia widzowie będą mogli obejrzeć powtórki „Ukrytej prawdy”, „Detektywów”, „Ten moment” lub „Zapisane w gwiazdach”.

