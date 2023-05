Terentiew komentuje zwolnienie Dowbor. To ona przed laty zatrudniła ją w programie „Nasz Nowy Dom”

Od kiedy okazało się, że Katarzyna Dowbor nie będzie dłużej prowadzić programu „Nasz Nowy Dom”, w sieci zawrzało. Widzowie są oburzeni decyzją nowego szefa Edwarda Miszczaka.

Edward Miszczak podziękował Katarzynie Dowbor za współpracę

Informację o zakończeniu współpracy z Dowbor przekazał sam Edward Miszczak za pośrednictwem komunikatu stacji. Na przestrzeni ostatnich miesięcy to kolejka wielka zmiana, o której zdecydował nowy szef. Wcześniej zmiany dotknęły „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” czy „Love Island. Wysypy miłości”. Teraz po 10 latach podziękowano Katarzynie Dowbor.

Dowbor o zwolnieniu z Polsatu

Później głos zabrała główna zainteresowana. Katarzyna Dowbor przyznała, że to jej podziękowano za dalszą współpracę. „Dziesięć lat temu rozstała się ze mną TVP po trzydziestu latach pracy. W tym roku obchodzę czterdziestolecie pracy zawodowej i podziękowano mi za współpracę z Polsatem. Nowe szefostwo, nowe porządki... i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich” – napisała nie zostawiając złudzeń, kto podjął tę decyzję.

W długim wpisie podziękowała wszystkim osobom pracującym przy produkcji, a także nawiązała też do Niny Terentiew, która zaangażowała ją w projekt. „Ninko, robiłam to, najlepiej jak umiałam. Przeżywałam każdy odcinek, każdą rodzinę i jej historię. A widzowie byli tego świadkami przez dwadzieścia sezonów programu” – czytamy.

Nina Terentiew skomentowała zwolnienie Dowbor

Głos zabrała także Nina Terentiew, która przed laty była dyrektorką programową Polsatu, a teraz zasiada w jego radzie nadzorczej. W rozmowie z redakcją Plotka przyznała, że jest przekonana, że gwiazda nie będzie zbyt długo szukać pracy. Dodała też, że zakończenie z kimś współpracy nie powinno być niczym zaskakującym.

– Nie znam kulis tej sprawy, ale tak to w życiu bywa, że ludzie zmieniają pracę i nie ma w tym nic sensacyjnego. Edward jako dyrektor programowy ma prawo do zmian – napisała. W dalszej części Terentiew podkreśliła, że taka zmiana może wyjść Dowbor na dobre.

– Życzę Katarzynie Dowbor wszystkiego, co najlepsze. Trzymam kciuki za to, by odejście z „Nasz nowy dom” okazało się dla niej świetnym początkiem czegoś nowego. Nie chcę wróżyć z fusów, ale wydaje mi się, że rynek telewizyjny szybko się o nią upomni. Takie osoby jak Katarzyna zawsze sobie poradzą – podsumowała.

