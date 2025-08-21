Gessler już robi rewolucję. Zmiażdżyła ulubioną wakacyjną miejscówkę Polaków

Gospodyni kultowego show „Kuchenne rewolucje”, a także programu „Magda gotuje internet” i jurorka „MasterChefa” znana jest z bezkompromisowego stylu i ostrego języka. Tym razem surowo oceniła jedzenie serwowane nad polskim morzem.

Gessler o jedzeniu nad polskim morzem. „Smażone w oleju dobrze zatrutym”

Słynna restauratorka gościła ostatnio w Sopocie. Przy okazji prezentacji jesiennej ramówki TVN, Gessler ujawniła w rozmowie z reporterką serwisu Jastrzabpost.pl, Karoliną Motylewską, co myśli o nadbałtyckim restauracjach. „Ceny są kretyńskie, jakość jest żadna” – skwitowała krótko Magda Gessler, dodając, że „to w ogóle nie ma sensu, te rzeczy są bardzo pomylone”.

Jeszcze gorsze zdanie ma o typowych smażalniach, oferujących bułę z rybą. „To musi jeść ktoś bardzo głodny. Smażone w dwudziestym ósmym oleju, dobrze zatrutym, ryba jak wibrator twarda, to niech sobie jedzą, niech płacą te pieniądze. To jest jakiś obłęd” - krytykowała kulinarna ekspertka.

Ona sama, jak zdradziła, je ryby w Hiszpanii, złowione w jeziorach, „które są czyste, nie mają czystej chemii”, bo „to, co się tu dzieje, to jest jakiś obciach”. „[...] jeśli chodzi o restauracje, to jem w takich z najwyższej półki, gdzie wiem, że wszystko jest tak, jak powinno być” – wyznała Gessler.

Gwiazda nie ma dobrego zdania o bałtyckiej turystyce

Przy okazji restauratorka przejechała się też z lekka po tych, którzy w ogóle się nad to polskie morze wybierają. „W ogóle uważam, że nad polskie morze jedzie się pokazać swoją brykę, swoją blondynkę albo swojego faceta... To po prostu jedna wielka ekspozycja tego, co mamy, co posiadamy, co żeśmy osiągnęli” - stwierdziła w rozmowie z Jastrzabpost.pl.

Gessler zwróciła uwagę, że dużo tańsze loty i dużo tańsze miejsca są za granicą. Jej zdaniem, za naprawę sytuacji powinien wziąć się rząd. „[...] żeby Polska była bardziej przyjazna, to ministerstwo turystyki powinno wyłagodzić to szaleństwo, żebyśmy my, Polacy, byli nad polskim morzem. Wszyscy, nie tylko ci wybrani” – podsumowała Magda Gessler.

Nowy sezon programu „Kuchenne rewolucje” wystartuje w czwartek, 4 września, o godz. 21:35 w TVN.

