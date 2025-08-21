QUIZ. Kultowe seriale i wieczorynki PRL – sprawdź, czy je pamiętasz!

Jak dobrze pamiętasz seriale okresu PRL i wieczorynki, które były emitowane w tamtych czasach? Sprawdź się, odgadując kadry! Kultowe produkcje sprzed lat na trwałe zapisały się w pamięci widzów – jedne bawiły, inne wzruszały, a jeszcze inne trzymały w napięciu całe pokolenia. „Czterej pancerni i pies”, „Alternatywy 4”, „07 zgłoś się”, „Miś Uszatek” czy „Bolek i Lolek” – to tylko kilka tytułów, które do dziś budzą nostalgię i sentyment.

Czy uda ci się rozpoznać bohaterów i sceny z tych niezapomnianych programów? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, czy jesteś prawdziwym znawcą serialowych i wieczorynkowych klasyków PRL!

