QUIZ. Kultowe seriale i wieczorynki PRL – sprawdź, czy je pamiętasz!
QUIZ. Kultowe seriale i wieczorynki PRL – sprawdź, czy je pamiętasz!

Kadr z filmu „40-latek” (1974)
Kadr z filmu „40-latek” (1974) Źródło: Archiwum Filmu / Forum
Pamiętasz Bolka i Lolka, Psa Szarika albo Alternatywy 4? Sprawdź swoją pamięć z kultowych seriali i wieczorynek okresu PRL!

Jak dobrze pamiętasz seriale okresu PRL i wieczorynki, które były emitowane w tamtych czasach? Sprawdź się, odgadując kadry! Kultowe produkcje sprzed lat na trwałe zapisały się w pamięci widzów – jedne bawiły, inne wzruszały, a jeszcze inne trzymały w napięciu całe pokolenia. „Czterej pancerni i pies”, „Alternatywy 4”, „07 zgłoś się”, „Miś Uszatek” czy „Bolek i Lolek” – to tylko kilka tytułów, które do dziś budzą nostalgię i sentyment.

Czy uda ci się rozpoznać bohaterów i sceny z tych niezapomnianych programów? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, czy jesteś prawdziwym znawcą serialowych i wieczorynkowych klasyków PRL!

QUIZ z wieczorynek i seriali PRL! Rozpoznaj kadr z klasyków!

Pytanie 1 z 20 To kadr z: To kadr z: Rozwiąż quiz

