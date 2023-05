Koncert z okazji koronacji Karola. Show jak zwykle skradły dzieci Kate i Williama

Król Karol III oficjalnie zasiadł na tronie 6 maja 2023 roku. Uroczystości wciąż jednak trwają i są zaplanowane na trzy dni.

Największą atrakcją bez wątpienia był wielki koncert z udziałem Karola III i królowej Camilli. Scenę w kształcie brytyjskiej flagi, zbudowano na East Lawn na terenie zamku Windsor. Poza rodziną królewską przed wielką sceną pojawiło się 10 tysięcy osób, a wydarzenie emitowało 57 stacji telewizyjnych.

Koncert z okazji koronowania Karola. Dzieci Kate i Williama w centrum zainteresowania

W miejscu przeznaczonym dla royalsów nie mogło zabraknąć przyszłego króla, czyli księcia Williama i jego żony Kate. Tym razem małżeństwo pojawiło się tylko z dwójką swoich dzieci, pięcioletni Louis jest za mały, żeby brać udział w wieczornym koncercie. Media zwróciły na świetną zabawę najmłodszych członków rodziny królewskiej. William droczył się z dziećmi, zaczepiając ich malutką flagą Wielkiej Brytanii. I chociaż George'a rozbawiły żarty ojca, to innego zdania była Charlotte, która zdecydowania chciała się skupić na słuchaniu muzyki. Do sieci trafiło nagranie, jak wpatrzona w scenę dziewczynka śpiewa piosenkę z Katy Perry.

Kontrowersyjni członkowie rodziny królewskiej na koncercie z okazji koronacji

Ku zaskoczeniu wszystkich pojawił się także kontrowersyjny książę Andrzej, a wraz z nim jego była żona Sarah Ferguson, księżna Yorku. Wydarzenie swoją obecnością zaszczyciła też ich córka Eugenia i jej mąż Jack. Koncert oglądał też syn księżniczki Anny Peter Phillips i jego partnerka Lindsay Wallace. Kiedy król i królowa pojawili się na miejscu, tłum trzy razy wiwatował na ich cześć.

Na scenie wystąpiły prawdziwe światowe gwiazdy. Swoje utwory zaśpiewała wspomniana już Katy Perry, Take That, Lionel Richie, Paloma Faith, Olly Murs, Steve Winwood i Nicole Scherzinger z The Pussycat Dolls.

Wystąpił także gwiazdor włoskiej opery Andrea Bocelli, a także walijski bas-baryton Sir Bryn Terfel oraz wokalistka Freya Ridings i kompozytor muzyki klasycznej Alexis Ffrench.

