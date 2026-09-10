Ocena 7,6/10 i miliony fanów. Serialowa perełka z ukochanym aktorem powraca

Oparty na bestsellerowym cyklu „Kroniki Rutshire” serial powraca w momencie, gdy mieszkańcy Rutshire muszą zmierzyć się z konsekwencjami dramatycznych wydarzeń z poprzednich odcinków. Walka Tony’ego Baddinghama i Declana O’Hary o dominację w Cotswolds nabiera tempa, Rupert Campbell-Black staje w obliczu własnych demonów, a Taggie O’Hara musi zdecydować, czy odważy się pójść za głosem serca.

W nowych odcinkach nie zabraknie charakterystycznego dla serialu połączenia wielkich ambicji, namiętności i humoru. W tle pojawią się wystawne przyjęcia, polowanie w Hampshire, zamieszanie wokół Bonfire Night oraz świąteczna atmosfera, która w Rutshire okaże się daleka od spokojnej. Gdy ambicja, władza i uczucia zaczynają się ścierać, nawet najtrwalsze sojusze mogą lec w gruzach. Kto ostatecznie wyjdzie z tej rywalizacji zwycięsko?

W głównych rolach ponownie pojawią się: David Tennant (Lord Tony Baddingham), Alex Hassell (Rupert Campbell-Black), Aidan Turner (Declan O’Hara), Nafessa Williams (Cameron Cook), Bella Maclean (Taggie O’Hara), Katherine Parkinson (Lizzie Vereker), Danny Dyer (Freddie Jones) oraz Victoria Smurfit (Maud O’Hara).

Do obsady drugiego sezonu powracają również: Claire Rushbrook, Oliver Chris, Lisa McGrillis, Emily Atack, Rufus Jones, Luca Pasqualino, Catriona Chandler, Annabel Scholey, Gary Lamont, Hubert Burton, Gabriel Tierney, Lara Peake i Bryony Hannah.

Do świata „Rywali” dołączą także nowe postacie. Rachael Stirling wcieli się w Aramintę Pemberton (młodszą siostrę Lady Moniki Baddingham), Rupert Evans zagra Davida Hawkleya (dyrektora szkoły i erudytę), natomiast Santiago Cabrera pojawi się jako argentyńska legenda polo, Alejandro Mendoza. W roli gości specjalnych powrócą Hayley Atwell jako Helen Gordon oraz Rupert Everett jako Malise Gordon.

Wszystkie odcinki pierwszego sezonu serialu "Rywale" oraz pierwsze sześć odcinków drugiego sezonu są dostępne w serwisie Disney+. Druga część sezonu zadebiutuje na platformie 11 listopada 2026 roku potrójną premierą, po czym kolejne odcinki będą udostępniane co tydzień w środy.

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